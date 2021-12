Bad Doberan

2021 war ein Jahr bestimmt von der Corona-Pandemie. Das Corona-Virus und der mühevolle Kampf dagegen bestimmten die Schlagzeilen. Aber auch andere Ereignisse bewegten die Menschen in der Region.

In Erinnerung geblieben ist unter anderem das tragische Unglück am Molli-Bahnübergang Steilküste, wo der Molli mit einem Wohnmobil kollidierte. Schöne Momente waren hingegen die Dreharbeit zu „Sommer war’s“ mit Wolfgang Lippert in Kühlungsborn.

Was das Jahr in Kühlungsborn, Bad Doberan und der Region noch geprägt hat, finden Sie in der Bildergalerie.

Der Jahresrückblick für Bad Doberan, Kühlungsborn und die Region in Bildern:

Von Rolf Barkhorn