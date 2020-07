Bad Doberan

Die sieben Musiker der Band „Doktor Jazz Ambulanz“ aus Bonn spielen traditionell am ersten Samstag im August für einen guten Zweck in der Kulisse der Doberaner Klosteranlage. Das Konzert mit Hot Jazz der frühen Swing-Ära kann dieses Jahr aufgrund der umfangreichen Hygieneauflagen durch die Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden. Das teilt Andreas Krüger vom Rotary-Club Kühlungsborn-Bad Doberan mit.

Sowohl bei den Veranstaltern der Stadt Bad Doberan und dem Rotary Club Kühlungsborn-Bad Doberan als auch bei der Kirchengemeinde seien erhebliche Bedenken aufgekommen, was das Absperren des Geländes, die umfangreiche Registrierung, die Begrenzung der Teilnehmer sowie die Mindestabstände an den Sanitäreinrichtungen und an den Verkaufsständen angehe.

Das Jazz-Picknick werde dann wieder stattfinden, wenn dies ohne Auflagen wieder möglich sei.

Konzerte in Kühlungsborn

Dennoch muss auf Musik der „Doktor Jazz Ambulanz“ nicht verzichtet werden. Die Musiker sind am Donnerstag, 30. Juli, um 17 Uhr im Vielmeer im Bootshafen als Quintett zu hören, am Freitag, 31. Juli (19.30 Uhr), sowie Sonntag, 2. August (16 Uhr), im Konzertgarten-Ost.

Im Jahr 2017 feierte die Band ihr 40-jähriges Bestehen. Gegründet 1977 in Bonn, waren regelmäßig Gäste auf dem Bundespresseball und dem Bundeskanzlerfest, spielten unzählige Clubauftritte und Konzerte im In- und Ausland. Seit vielen Jahren verbringen die Musiker ihren Sommerurlaub in Kühlungsborn.

Die „ Ambulanz“ spielt aktuell in folgender Besetzung: Marc Bothe aus Neuss (Trompete, Vocal), Wolfgang Gundlach aus Bonn (Klarinette, Saxofone), Uwe Schollmeyer aus Bad Dürkheim (Posaune), Franz-Josef Lübken aus Kühlungsborn (Piano, Arrangements), Johannes Zink aus Bonn (Banjo, Gitarre), Klaus M. Gronemeyer aus Bonn (Bass, Tuba) und Peter Hermann aus Frankfurt (Schlagzeug).

