Jazz-Picknick in Bad Doberan unterstützt Treffpunkt Suppenküche

Bad Doberan

Es ist die Atmosphäre, die die Besucher des Jazz-Picknicks in Bad Doberan überzeugt. Auf der Wiese neben dem Gemeindehaus mit Blick auf Wirtschaftsgebäude und Münsterturmspitze haben es sich die Gäste auf Bänken, Decken und Campingstühlen gemütlich gemacht. Sie schauen auf den Lkw, der als Bühne für die Dr. Jazz Ambulanz fungiert. Die Spenden für das Konzert, sowie das Geld aus dem Verkauf von Getränken und Speisen kommt dem Treffpunkt Suppenküche zugute, insgesamt 3500 Euro an diesem Tag.

Erwin und Ilse Kohrt sind jedes Jahr beim Jazz-Picknick mit dabei, das vom Rotary-Club Kühlungsborn-Bad Doberan in Zusammenarbeit mit dem Inner Wheel Club Heiligendamm und der Stadt organisiert wird. „Es ist die Atmosphäre, die tolle Stimmung und Musik“, sagt Erwin Kohrt. „Man trifft viele Leute.“ Zudem sei es für einen guten Zweck, ergänzt Ilse Kohrt. Sie selbst habe zehn Jahre lange beim Treffpunkt Suppenküche mitgearbeitet. „Ich fand das immer toll. Barbara Niehaus hat schon immer alle motiviert. Das Miteinander hat mir gut gefallen“, so die Bad Doberanerin.

Beim Jazz-Picknick in Bad Doberan spielte die Dr. Jazz Ambulanz. Mit dabei waren Erwin und Ilse Kohrt. Spenden und Einnahmen kommen dem Treffpunkt Suppenküche zugute. Quelle: Anja Levien

Suppenküche gibt 500 Essen in der Woche aus

Barbara Niehaus ist die Leiterin des Treffpunkts Suppenküche der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Bad Doberan. Dieser gibt in der Woche von 11 bis 14 Uhr Mittagessen an jeden aus, der möchte. 500 Essen sind es in der Woche. „Wir sind ein Ort der Begegnung, ein sehr lebendiger Ort, bei der jede Begegnung eine Bereicherung ist“, sagt sie. Über 30 Menschen engagierten sich ehrenamtlich für den Treffpunkt.

Der Rotary-Club unterstützt den Treffpunkt seit 2008, sagt Präsident Georg Gröticke. „Wir sind der Meinung, es ist in der Region das beste Projekt, was es gibt.“

Norbert Borgmann, Heidi Maultzsch und Thomas Voigt sind aus Graal-Müritz zum Jazz-Picknick gekommen, Campingstühle, Kaffee, Kuchen und Sekt im Gepäck. „Hätten wir gewusst, dass es hier Kuchen gibt, hätten wir nichts mitgebracht“, sagt Norbert Borgmann. „Aber die Spendenkanne kommt ja noch rum.“ Die drei lieben Jazz-Musik. „Es ist die Stimmung, der Swing“, begründet Thomas Voigt.

Beim Jazz-Picknick in Bad Doberan spielte die Dr. Jazz Ambulanz. Mit dabei waren (v.l.) Norbert Borgmann, Heidi Maultzsch und Thomas Voigt. Spenden und Einnahmen kommen dem Treffpunkt Suppenküche zugute. Quelle: Anja Levien

Band gründete sich 1977

Und der kommt am Sonnabendabend von der Dr. Jazz Ambulanz, die sich 1977 in Bonn gründete und vor allem Hot Jazz der 20er und 30er Jahre spielt. Die Band hatte wegen der angekündigten Regenfront eine halbe Stunde eher angefangen zu spielen.

Beim Jazz-Picknick in Bad Doberan wurden Spenden für den Treffpunkt Suppenküche gesammelt. Quelle: Anja Levien

Das Jazz-Picknick hat nach einem Jahr Coronapause unter Auflagen stattfinden können. So musste jeder am Eingang seine Kontaktdaten hinterlassen oder sich mit der Luca-App registrieren. Maximal 450 Menschen waren genehmigt, Abstand musste eingehalten werden.

Von Anja Levien