Bad Doberan

Die Resonanz auf das diesjährige Jazz-Picknick-Konzert ist wieder beeindruckend. Hunderte sind an diesem späten Samstagnachmittag vor die mobile Bühne hinterm ehemaligen Amtshaus gekommen und genießen auf der großen Wiese Wasser, Schorlen, Sekt, Aperol, Bier oder Wein zu mitgebrachten kulinarischen Besonderheiten oder deftige Bratwürste und Grillsteaks vom Rotary-Club Kühlungsborn-Bad Doberan. Für Kaffee und Kuchen sorgen die achtzehn Frauen des Inner Wheel Clubs aus Heiligendamm. Die handgemachte Musik liefert die 1977 in Bonn gegründete Doktor Jazz Ambulanz. Ihr musikalischer Leiter heißt Franz-Josef Lübken, der auch Mitglied der Küsten-Rotarier ist. Sie engagieren sich seit Langem in der Region. Die Rotarier sponsern die Doberaner Suppenküche, den Internationalen Bund in Kröpelin und seit über 20 Jahren die Wohnstätte der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung in Kirch Mulsow. Dafür gibt es auch den Beifall der Musik- und Picknickfreunde. Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz versichert den Besuchern zur Begrüßung: „Wir alle wollen natürlich nur euer Bestes, das heißt Vergnügen und auch ein paar Euro!“ Denn der Netto-Erlös dieser Benefizveranstaltung wird der Suppenküche in der Münsterstadt zugutekommen.

Thomas Hoppe