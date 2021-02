Jetzt auch in Kröpelin: Per Handy Parkschein lösen

Kröpelin

Selbst wenn „Handyparken“ über allem steht, geht es unter dieser Überschrift jetzt auch auf Kröpelins Marktplatz weiter um das zeitweise Abstellen von Autos. Nun allerdings mit der Chance, zum einen auf das zeitraubende Suchen nach dem passenden Kleingeld verzichten und zum anderen die Parkzeit ganz nach Bedarf starten, verlängern oder beenden zu können – selbstverständlich im Rahmen der geltenden Höchstparkdauer.

Dafür können Interessierte die sogenannte Easypark-App auf ihr Smartphone laden und eine entsprechende Bezahlmethode auswählen. Diese Vorgehensweise wird auch kurz und bündig auf dem Aufkleber an der Säule des Parkautomaten erläutert.

Immer wieder schauten Automatennutzer in Kröpelin dieser Tage auf diese Informationen, aber mit dem Smartphone agierte im Beisein der OZ noch niemand – Interesse daran wurde aber hin und wieder geäußert.

Bereits am 1. Tag nutzten ein paar Kröpeliner neues Angebot

Als dieses Angebot in der dritten Kalenderwoche dieses Jahres scharf geschaltet wurde, konnte man auf einem entsprechenden Dashboard (Armaturenbrett) im Rathaus gleich am ersten Tag sehen, dass zwei, drei Leute die Neuerung nutzten, wie Bürgermeister Thomas Gutteck (parteilos) der OZ dazu sagte, bevor er unterstrich, dass das „ja jetzt auch erst der Anfang dieser Form von kontaktlosem Bezahlen bei uns“ war.

Als Alternative zur App bietet Easypark eine Anruf- und eine SMS-Funktion. Und die Politesse soll mithilfe einer Datenbank prüfen können, für welche Autokennzeichen Parkzeiten gebucht wurden. Nach Unternehmensangaben würden die „Transaktionskosten pro Parkvorgang“ 15 Prozent der Parkgebühr betragen, „bzw. mindestens 20 Cent.“ Hinzu kämen natürlich die am Parkscheinautomaten ausgewiesenen kommunalen Parkgebühren. Zu den Extras der besagten Smartphone-Anwendungssoftware würden auch gehören: eine Meldung fünfzehn Minuten vor Ablauf des digitalen Parkscheins sowie eine Warnung, wenn das Auto vom Parkplatz gefahren wird, während der Parkvorgang noch läuft.

Dieser digitale Service von Easypark, der seit dem Jahr 2001 Autofahrern angeboten wird, läuft derzeit in 280 deutschen Städten, auch bereits in Bad Doberan und Kühlungsborn – weltweit in mehr als 1600 Städten in 20 Ländern Süd-, Mittel- und Nordeuropas sowie in Australien und Neuseeland.

Von th