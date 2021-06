Premiere in der Region Rostock: Passend zum Jubiläumsjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ können Neubukower dem Max-Samuel-Haus in der Hansestadt Papiere aus der Zeit um 1896 übergeben, die etwas die lokale Geschäftstätigkeit zur Jahrhundertwende erhellen – aber auch zwangsläufig zum dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte führen.