Jetzt wird auch über Troja-Entdecker getwittert 

Neubukow

Eine Spiel- und Bastelecke für Besucher-Kinder, neue spannende Angebote für die Schüler der Region, ein Touchscreen-Terminal als Zugang zum riesigen Fundus an digitalen Hintergrundinformationen und eine kleine Hörstation in der Neubukower Dauer-Ausstellung über den Troja-Entdecker und weltberühmten Sohn der Stadt, „damit wir mehr Sinne unserer Gäste erreichen, die Besucher nicht nur lesen und betrachten, sondern auch etwas anfassen und hören können.“ So stellt sich die neue Leiterin der Heinrich-Schliemann-Gedenkstätte, Dr. Katja Winger, einige Modernisierungschritte in dem „schönen und bislang auch sehr schön geführten Haus“ am Brink vor.

Umgesetzt hat die 38-jährige Wahlneubukowerin bereits ab 1. April ihre Idee eines Facebook- und Instergram-Zugangs unter https://facebook.com/heinrichschliemann.gedenkstatte bzw. twitter.com/HGedenkstatte.

Vorbereitungen auf 200. Schliemann-Geburtstag laufen

Und die promovierte Archäologin strahlt vor Freude: „Für mich ist das alles perfekt hier. Wir haben in Neubukow ein Haus gekauft. Die beiden Kinder (fünf und zwei Jahre) sind hier bestens aufgehoben, mein Mann arbeitet am Heinrich-Schliemannn-Institut für Altertumswissenschaften an der Uni in Rostock und ich kann mich in diesem sehr schönen Gebäude am Brink verwirklichen und gute Sachen machen.“

Ihr Gatte, Dr. Daniel Winger, konzipiert gerade mit seinen Studenten in Rostock eine Sonderausstellung für Neubukow – unter dem Arbeitstitel „Schliemanns Erbe – Archäologie damals und heute“. Sie werde Heinrich Schliemanns Arbeits-Vermächtnis darstellen und heutige Forschungsmethoden zeigen, verrät seine Frau bereits. Die Eröffnung sei zum 200. Geburtstag des Pioniers der Feldarchäologie am 6. Januar 2022 geplant: „Da haben wir Neubukower ja viel geplant zum Jubiläum, aber darüber sollte extra gesprochen werden.“

Unterm Aldi liegt eine eisenzeitliche Siedlung

Unabhängig davon, wird es noch eine Menge Gesprächsbedarf geben, denn wie Dr. Winger nur kurz erwähnt, stehe in ihrer Stellenbeschreibung auch, das von ihr „ergänzende Arbeiten zur Stadtchronik“ erwartet würden. Dazu verweist sie darauf, dass 2017 beim Bau des neuen Aldi am Stellwerk eine eisenzeitliche Siedlung entdeckt worden sei: „Das ist alles schick dokumentiert, aber nie großartig publiziert worden. Damit könnte man die Chronik nach vorn ein bisschen erweitern.“

Seit vergangenem Januar hatten sich Katja Winger und Sabine Tonn, die im November 2015 dem langjährigen Leiter des Bürgerhauses und der Gedenkstätte Christian Bresching auf seinem Posten gefolgt war, einmal wöchentlich getroffen und die nächste Übergabe vorbereitet.

„Ich habe damals meinen Stil hier reingebracht und so wird auch Frau Winger ihren Stil hier einbringen“, sagt Sabine Tonn und bescheinigt ihrer Nachfolgerin mehr Fitness in Sachen Projektförderung. Darum werde sie sich jetzt auch kümmern und mehr Förderanträge stellen, sagt dazu Dr. Winger und spricht achtungsvoll über den Spagat, den ihre Vorgängerin als Leiterin der Neubukower Stadtbibliothek und der Gedenkstätte jahrelang vollbrachte.

Sabine Tonn führt die Stadtbibliothek weiter

Beide Frauen erinnern sich zudem gut daran, dass die damalige Berliner Familie Winger (sie eine gebürtige Hallenserin, er ein Sohn Gelsenkirchens) während eines Mecklenburg-Urlaubs vor Jahren in Neubukow bei Sabine Tonn eine Schliemann-Biografie erwarb: „Das war wirklich ein schöner Aufenthalt und danach haben wir wegen einer Wohnung gezielter nach Neubukow geguckt“, erzählt Katja Winger weiter und betont in Geologen-Sprache, dass Neubukow ja eine „zentralörtliche Funktion“ habe: „Es ist wirklich alles da! Ich find’s super.“

Auch die Stadtbibliothek wird erhalten, selbst wenn Sabine Tonn mit ihren 63 Jahren nun Rentnerin ist. Sie führt das Haus im Amtsgarten weiter: „Durch die reduzierten Öffnungszeiten sind wir zwar nur noch eine nebenberufliche Einrichtung, aber jährlich gibt es weiter 3000 Euro vor allem für neue Bücher.“ Neuerungen erwartet sie nach dem geplanten Umzug der Bibliothek in den neuen Schulcampus am Panzower Weg. Nach ihren Informationen werde dort die neue Grundschule das Schuljahr 2022/23 beginnen – die Bibliothek soll etwas später folgen: „Ob ich das da dann weiter mache, weiß ich noch nicht.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Während die Bibliothek laut Sabine Tonn derzeit noch nach Anmeldung zu den Öffnungszeiten am Montag und Donnerstag aufgesucht werden kann, ist die Schliemann-Gedenkstätte wegen der Corona-Pandemie total dicht. Auf die Frage, wann hier wieder was öffentlich gehen werde, antwortet die neue Chefin lächelnd: „Wer uns auf Facebook und Twitter folgt, erfährt’s als erstes.“ Gestern hatten sich hier bereits fünf Follower beim „Zwitscherdienst“ angemeldet.

Von Thomas Hoppe