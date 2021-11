Jobs und Tourismus in Gefahr: Insel Poel fordert Ausbaggern der Fahrrinne

Kirchdorf

Die Insel Poel sorgt sich um die Zufahrt zum Hafen in Kirchdorf. Denn die Fahrrinne in der Kirchsee versandet Stück für Stück. Arbeitsplätze und Tourismus stehen auf dem Spiel. Bürgermeisterin Gabriele Richter (ptl.): „Schon im Sommer 2017 haben wir die Bundeswasserstraßenverwaltung gebeten, die Solltiefe der Fahrrinne nach Kirchdorf wiederherzustellen und eine Unterhaltungsbaggerung durchzuführen.“

Passiert ist bisher nichts. Behördliche Aussagen klingen wenig konkret. Locker lassen will die Bürgermeisterin nicht: „Ich werde darum kämpfen und will, dass die Fahrrinne ausgebaggert wird.“

Fahrrinne wichtig für Wirtschaft und Tourismus

Die Verwaltungschefin zählt eine Reihe von maritimen Unternehmen und Einrichtungen auf, die von der Zufahrt abhängig sind: die Werft Poeler Bootsbau GmbH, der Maschinenbau- und Yachtservice Müller, die Fahrgastschifffahrt Adler zwischen Wismar und Poel, der Segelklub Insel Poel, der Poeler Forellenhof Hanekamp mit dem Sportboothafen, Fischereibetriebe und die Gemeinde als Hafenbetreiber.

Gabriele Richter: „Sie sind von einer schiffbaren Zufahrt durch die Kirchsee unter Berücksichtigung der notwendigen Sicherheit des Schiffsverkehrs abhängig. Eine weitere Einschränkung der Zufahrt wird existenzbedrohende Auswirkungen auf die Betriebe und damit mehr als 50 Arbeitsplätze haben und sich zudem auch auf die touristische Attraktivität der Gemeinde Ostseebad Insel Poel negativ auswirken.“

Poeler Bootsbauer kennt die Problematik

Ralf Asmus, Geschäftsführer der Poeler Bootsbau GmbH in Kirchdorf, weiß um die Problematik: „Für Boote mit mehr Tiefgang kann es eng werden. Ich hatte schon einige Kunden, die Schwierigkeiten hatten.“ Teilweise betrage die Wassertiefe nur noch 2,20 Meter bei Normalwasser. Bei Flachwasser könne es kritisch werden. Segler mussten auch schon umkehren. Im Bereich Brandenhusener Haken werde Sand abgetragen, der sich in die Fahrrinne setzt.

Nach Angaben der Bürgermeisterin sei durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) im Sommer 2019 zuletzt mitgeteilt worden, dass eine Unterhaltungsbaggerung in der Kirchsee in der Wintersaison 2020/2021 vorgenommen werden könnte, wenn die wasser- und naturschutzrechtlichen Voraussetzungen geschaffen sind.

Poeler Bürgermeisterin lässt nicht locker

Konkret geschehen ist seitdem nichts. Die Poeler Sorgen werden auf die lange Bank geschoben. Zwischenzeitlich hat sich die Bürgermeisterin auch an das Bundesverkehrsministerium von Andreas Scheuer (CSU) und das Schweriner Landwirtschafts- und Umweltministerium von Till Backhaus (SPD) gewandt.

Probleme soll es mit dem Verbringen des Baggergutes und Umweltauflagen geben. In einem Schreiben an die Behörden vom Oktober drückt die Bürgermeisterin ihr Unverständnis über die festgefahrene Situation aus: „Meine Bemühungen in der Sache dauern nun schon vier Jahre an und wurden immer wieder aus den verschiedensten Gründen verschoben und aufgehalten. Ich möchte nunmehr darum bitten, dass sich alle am Verfahren Beteiligten schnell und lösungsorientiert für eine beschleunigte Durchführung der Maßnahme zusammenfinden.“

Behörde nennt gegenüber OZ das Jahr 2023 für Ausbaggerung

Doch wann ist konkret mit der Unterhaltungsbaggerung zu rechnen? Warum lässt die Ausbaggerung so lange auf sich warten? Welchen Lösungsweg kann das WSA aufzeigen?

Dazu sagt Viola Hackenbeck, Sprecherin beim WSA Ostsee mit Sitz in Lübeck und Stralsund, auf OZ-Anfrage: „Sobald eine Einigung mit dem Land erfolgt ist und eine Umlagerung im Gewässer möglich wird. Der Zeitbedarf hängt von den Verhandlungen ab. Wir verfolgen das Ziel, 2022 zu einer Abstimmung zu gelangen, damit 2023 eine Baggerung vorgenommen werden kann, um weiterhin den Betrieb der Fahrgastschifffahrt zu ermöglichen.“

Die hohen Umweltanforderungen an den Umgang mit Baggergut würden eine hohe Herausforderung darstellen. Viola Hackenbeck: „Die Unterbringung des Baggergutes an Land (Spülfelder) wird zunehmend unwirtschaftlich.“

WSA räumt Mindertiefen auf 1200 Meter ein

Die Behörde räumt ein, dass auf der 4200 Meter langen Strecke bis zur Tonne Kirchdorf 1 etwa 1200 Meter von nennenswerten Mindertiefen betroffen sind. Die Breite, auf der die Richttiefe von drei Metern gilt, beträgt 30 Meter.

Kann der Schiffsverkehr im jetzigen Zustand ungehindert stattfinden? Dazu sagt die WSA-Sprecherin: „Die Fahrt der Fahrgastschiffe ist uneingeschränkt möglich, Segler mit großem Tiefgang können das Revier nur eingeschränkt befahren.“ Vorkommnisse, bei denen Schiffe in der Vergangenheit auf Grund gelaufen sind, seien dem WSA nicht bekannt.

Favorisiert wird vom WSA, das Baggergut in der Ostsee umzulagern. Dabei befindet sich auf der Insel Poel, praktisch um die Ecke, ein Spülfeld. Dass dieses nicht in Erwägung gezogen wird, begründet das WSA mit den Kosten und begrenzten Kapazitäten.

