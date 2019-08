Jörnstorf

Ein Jahr Amerika. Johann Ruwolt aus Jörnstorf reist diesen Sommer in die Vereinigten Staaten. Der 16 Jahre alte Schüler hatte sich für die Teilnahme am parlamentarischen Patenschaftsprogramm beworben und wurde vom SPD-Bundestagsabgeordneten Frank Junge ausgewählt. Das besondere an dem Programm: Die Jugendlichen leben nicht nur ein Jahr in den USA bei einer Gastfamilie und gehen dort in die High School. Im Laufe des Aufenthaltes werden sie nach Washington, D.C. reisen, um das politische Zentrum der USA kennenzulernen und Kongress- beziehungsweise Senatsabgeordnete zu treffen.

Das Austauschprogramm wird gemeinsam vom Deutschen Bundestag und dem Kongress der USA getragen, informiert Frank Junge. Die Patenschaft für die einzelnen Teilnehmer übernehmen Bundestagsabgeordnete. Frank Junge, der hier seinen Wahlkreis hat, entschied sich für den Schüler des Musikgymnasiums „ Käthe Kollwitz“ in Rostock.

Ein Jahr bei Gastfamilie in Georgia

Johann Ruwolt wird in Evans in Georgia leben. „Ich bin schon sehr aufgeregt und freue mich auf meine Gastfamilie, mit der ich auch schon in regem Kontakt stehe und bereits telefoniert habe“, erzählt Johann Ruwolt. Er hoffe, durch das Austauschjahr seine Englischkenntnisse zu verbessern und eine neue Kultur kennenzulernen.

Für das Austauschprogramm waren mehrere Bewerbungen eingegangen. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Frank Junge freut sich, dass er mit der Patenschaft für Johann Ruwolt auch in diesem Jahr wieder einen Schüler aus seinem Wahlkreis in die USA entsenden darf.

Der Schüler hatte sich bereits im Sommer 2018 für das Austauschjahr beworben und sich im anschließenden Verfahren als Kandidat qualifizieren können. Um Johann Ruwolt auch persönlich etwas näher kennenlernen zu können, hat Frank Junge ihn und seine Familie in Jörnstorf besucht. „Für Johann ist das eine wunderbare Gelegenheit, um Auslandserfahrungen zu sammeln und seine Sprachkenntnisse auszubauen“, so Frank Junge.

Als Botschafter in den USA

Er habe sich seine Auswahl nicht leicht gemacht und erklärt, warum er sich schließlich für den Schüler aus Jörnstorf entschied: „Seine Bewerbung hat mich überzeugt. Neben den guten schulischen Leistungen von Johann hat mich besonders sein Engagement für Musik fasziniert. Johann ist Mitglied einer Big Band und singt im Chor. Die Tatsache, dass er täglich insgesamt 120 Kilometer zur Schule auf sich nimmt, zeigt, wie hoch motiviert und engagiert er ist. Und es unterstreicht auch seine Selbstständigkeit“, sagt Frank Junge. „Ich bin mir sicher, dass das Austauschjahr in Amerika für ihn sehr bereichernd sein wird. Darüber hinaus bin ich überzeugt, dass er ein sehr guter Botschafter unseres Landes in den USA sein wird.“

Bewerbungen für 2020 noch möglich

Für alle, die auch Interesse an so einem USA-Aufenthalt haben, besteht noch bis zum 13. September 2019 die Möglichkeit sich für das Stipendienjahr 2020/2021 zu bewerben. Das Programm ist sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für junge Berufstätige angelegt. Mehr Informationen dazu gibt es auf der Internetseite des Bundestages: https://www.bundestag.de/ppp.

Von Anja Levien