Johannes Oerding in Rostock: So emotional war sein Konzert im Iga-Park

Rostock

Kurz vor Konzertbeginn am Samstagabend wird es dunkel am Himmel. Schlagartig beginnt es in Strömen zu regnen. Die Besucher des „Picknick-Konzerts“ im Rostocker IGA-Park nutzen ihre Decken, auf denen sie zuvor noch gemütlich saßen, als Schutz über den Köpfen vor den Wassermassen. Andere ziehen ihre Regenjacken und -ponchos an. Es ist windig. Doch die Besucher bleiben. „Das hört gleich wieder auf“, ist sich eine Zuschauerin sicher.

Unter großem Jubel der rund 2000 durchnässten Fans tritt schließlich Johannes Oerding auf die Bühne. „Wir waren hinter der Bühne und konnten sehen, wie ihr hier steht im Schauerregen – wie der Fels in der Brandung“, begrüßt der Musiker sichtlich gerührt sein Publikum. Bei dem Anblick habe er so schnell wie möglich raus kommen wollen. „Habt ihr Bock mit uns zu tanzen, zu singen, zu klatschen und euch einfach gehen zu lassen?!“, ruft er.

„Schön, echte Menschen zu sehen“

Mittlerweile hat es aufgehört zu regnen. Das Publikum singt lautstark mit und tanzt über den nassen und teils matschigen Boden. Lange haben die Fans auf diesen Moment gewartet. 2020 war das geplante Konzert des 39-Jährigen in der Stadthalle das erste, das coronabedingt in der Hansestadt abgesagt wurde. Die Tour wurde mittlerweile mehrfach verschoben. Nun freuen sich alle auf den Neustart. „Es ist so schön, euch wieder zu sehen. Es ist so schön, echte Menschen zu sehen“, so der Sänger gut gelaunt.

Johannes Oerding und seine Band sind am Sonnabendabend vor rund 2000 Besuchern im Rostocker Iga-Park aufgetreten. Quelle: Ove Arscholl

Im Rahmen seiner kleinen „Lagerfeuer acoustic“-Tour nimmt er an der Eventreihe „Picknick Konzerte“ teil. Ein Lagerfeuer lodert im abgesperrten Bereich vor der Bühne. „Hier ist es schön warm. Ich würde ja sagen, kommt näher, wärmt euch auf, aber das geht ja leider nicht“, so Oerding im Hinblick auf Abstands- und Hygieneregeln.

Authentische und ehrliche Musik

Dennoch gelingt es ihm, seinem Publikum ordentlich einzuheizen. Neben eigenen Hits wie „Alles brennt“, „An guten Tagen“, „Anfassen“ oder „Kreise“ covert er Lagerfeuer-Klassiker wie „Wonderwall“, „Country Roads“ oder „Let it be“. Die Zuschauer bleiben auch an diesem Abend vernünftig. Sie stehen in ihren Grüppchen zusammen, halten Abstand. Alle sind froh, dass Konzerte wie dieses wieder möglich sind.

„Endlich wieder Kultur“, sagt Esther Land aus Bargeshagen. Auch Klaus-Dieter Heidmann gefällt es. „Ich mag diese deutschsprachige, authentische und ehrliche Musik“, sagt der 65-Jährige.

Knut (v. l.), Dani, Sylvia, Britta, Katja, Peggy, Nicole, Katrin, Sarah, Marie und Katja hatten sich gut auf das Picknick-Konzert im Iga-Park vorbereitet. Quelle: Ove Arscholl

Dem stimmen viele Fans zu. „Johannes ist super normal, bodenständig – ein echter Hamburger“, sagt Silke Steffens aus Niedersachsen. Ihre Nichte Julia Oerding ergänzt lachend: „Ein echter Oerding halt.“ Die 21-Jährige hat spontan Karten gekauft. „Wir mögen ihn und haben aber nie Karten bekommen. Als wir gesehen haben, dass es für Rostock noch Tickets gibt, sind wir hergekommen.“

Auf Tuchfühlung mit den Fans

Kurz verlässt Oerding die Bühne, läuft durchs Publikum, plaudert mit den Fans. Auf seinem Weg trifft er auf Claus Ruhe Madsen. „Gänsehaut. Einfach Gänsehaut“, beschreibt der Däne sein Gefühl. Der Oberbürgermeister hatte zuvor appelliert, das Konzert zu besuchen – nach den ganzen Absagen werde es Zeit, dass Johannes Oerding auch wieder positive Erinnerungen an die Hansestadt sammle. Die, so der 39-Jährige, habe er so oder so. Er erinnert an seine Anfänge in Rostock – von Auftritten in den kleinen Clubs bis auf die großen Bühnen. „Rostock, ihr seid jetzt schon das beste Publikum, das wir diesen Sommer hatten.“

Schließlich spielt er seinen Song „Heimat“, den er kurzerhand auf die größte Stadt MVs umdichtet. „Oh Rostock, schön wie du mich anlachst – du bist immer da, wenn ich keinen zum Reden hab’. Oh Heimat, und wie du wieder aussiehst. Ich trag’ dich immer, immer bei mir – so wie ein Souvenir.“ Nach gut zwei Stunden endet die Show. Für Johannes Oerding wird es nicht der letzte Besuch in Rostock bleiben. Das ausgefallene Stadthallen-Konzert soll am 8. Februar 2022 nachgeholt werden.

Von Katharina Ahlers