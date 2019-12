Neubukow

Sie haben lustige Namen wie „Elmo“, „Oscar der Grautsch“, „Icky“ oder „Tricky das Monster“ und könnten noch große Bekanntheit erlangen. Denn die Handpuppen wurden geschaffen, um die Hauptrollen in einem Puppenfilm zu spielen. Noch aber ist es nicht soweit. Für den Film fehlt noch das Drehbuch. „Dabei muss mir meine Mutter helfen. Die kann das besser aufschreiben als ich“, ist Jorvin Beuger überzeugt. Aber die Ideen für den Film wird er liefern. Auch die Puppen hat der zehnjährige Junge aus Neubukow selbst gebaut.

Vor einem Jahr die erste Puppe gebastelt

„Interessiert hat mich das Thema schon länger.Vor einem Jahr habe ich aber erst richtig damit angefangen meine Ideen umzusetzen und meine erste Handpuppe Elmo gebastelt“, erzählt der Junge und verrät, dass viele Details zum Aussehen seiner Figuren erst beim Basteln selbst entstehen und manchmal auch davon abhängen, welches Material gerade vorhanden ist. Und so wird jede Puppe anders und besonders.

Als Baustoff ist dem Jungen alles willkommen, was sich gut verarbeiten lässt und zum aktuellen Projekt passt. So landen dann auch mal getragene Kleidungsstücke in seiner Kreativwerkstatt. „Wenn ich alte Sachen von uns aussortiere, frage ich meistens bei Jorvin nach, ob er es noch gebrauchen kann“, berichtet Yvonne Beuger, die Mutter des Jungen. Die Eltern unterstützen gern das kreative Hobby ihres Sohnes. „Manchmal wird auch Material, das er für eine Puppe braucht, von uns im Internet bestellt oder mein Mann durchstöbert zusammen mit Jorvin die Baumärkte nach brauchbarem Material“, erzählt die Mutter.

Wenn er alles Material zusammen hat, dann geht es mitunter ganz schnell, bis eine neue Puppe fertig ist. Ein bis zwei Tage benötigt er für eine Figur. Beim flauschigen Tricky-Monster ging es sogar etwas schneller. Das Fell für die Puppe hatte sich Jorvin zu seinem zehnten Geburtstag gewünscht. Als das Geschenk ausgepackt war, fing er sofort an. „Abends war Tricky fertig“, erinnert sich Jorvin. „Beim Puppenbau arbeite ich viel mit der Klebepistole“, erklärt Jorvin. Wenn jedoch mal etwas genäht werden muss, macht das seine Mutter. „Das bekommt er selbst noch nicht so gut hin, da helfe ich ihm gern“, sagt sie.

Sesamstraße und Muppetshow als Inspiration

Doch woher kommt sein Interesse für Handpuppen? Schon als er noch gar nicht zur Schule ging, hätten ihn TV-Sendungen, in denen Puppen spielten, interessiert, erklärt Jorvin. Und so kennt er sie alle – die Helden der Sesamstraße, die er sich immer noch gern ansieht. Aber auch die Figuren der Muppetshow, einer US-Produktion aus den späten 1970er Jahren, kennt der Zehnjährige genau, auch wenn deren Figuren wie Frosch Kermit, Miss Piggy oder Fozzie-Bär nicht unbedingt die Helden seiner Generation sind. „Die Muppetshow läuft zwar aktuell nicht im Fernsehen, aber die darf ich mir dann im Internet anschauen“, verrät Jorvin, für den die Puppenklassiker Vorbild und Inspiration sind.

Der 10-jährige Jorvin Beuger aus Neubukow. Quelle: Rolf Barkhorn

Das besondere Hobby fesselt den Grundschüler zwar, macht ihn aber trotzdem nicht zu einem Stubenhocker. Er spielt ebenso gern draußen mit Freunden, wie andere Kinder auch, mag gern Basketball spielen oder schaut mal im Jugendtreff vorbei.

Auch wenn er zurzeit noch die Grundschule besucht, hat der junge Puppenmacher schon sehr konkrete Vorstellungen von seiner eigenen Zukunft. „Ich möchte später mal als Handpuppenspieler arbeiten oder fürs Fernsehen Puppensendungen machen“, betont er. Erste kleine Versuche, seine bunten Helden mit der Kamera aufzunehmen und so lebendig werden zu lassen, liefen schon vielversprechend. Aber um sein Filmprojekt richtig umzusetzen, so wie Jorvin es sich vorstellt, muss er seine technische Ausstattung noch etwas erweitern. Gut, dass Weihnachten gerade bevorsteht. Auf dem Wunschzettel hat er den neuen PC schon mal vermerkt.

Von Rolf Barkhorn