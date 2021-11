Kröpelin

Die Stadt Kröpelin hat das Bahnhofsgebäude gekauft. Darüber informierte Bürgermeister Thomas Gutteck (parteilos) während des Karnevalsauftakts auf dem Marktplatz am Sonnabend. Die Nachricht wurde von den Jecken mit großen Jubel entgegengenommen. Der Grund: Der Bahnhof soll für Vereine und Veranstaltungen genutzt werden.

„Seit 40 Jahren sind wir wie Nomaden und ziehen umher“, sagte Anja Wendt, Präsidentin des Kröpeliner Karnevalsvereins in Bezug auf ein fehlendes Vereinshaus. Seit 2017 sei der Verein in der Grundschule „Am Mühlenberg“ untergekommen, aber auch dies sei nur endlich, wenn die Schule sich mit den Schülerzahlen weiterhin positiv entwickle.

Und so sprach Anja Wendt den Bürgermeister bei der Übergabe von Rathausschlüssel und Stadtkasse auch das gewünschte Vereinshaus an, als sie die Stadtkasse öffnete. „Da ist immer noch kein Schlüssel für unser Vereinshaus drin“, sagte sie bedauernd. Die Antwort vom Bürgermeister hatte dann wohl niemand erwartet. „Die Stadt Kröpelin hat im Laufe dieser Woche den Bahnhof gekauft als Objekt zukünftig für Begegnungen und für Vereine.“

„40 Jahre existiert dieser Verein und jetzt dürfen wir mit anderen Vereinen in ein Vereinshaus ziehen. Das freut uns wirklich sehr“, sagte Anja Wendt und jubelte los. Der Vereine werde jetzt sehr sorgsam mit der Stadtkasse umgehen.

Die Stadtvertreter hatten vor Kurzem dem Beschluss getroffen, das Bahnhofsgebäude, welches sich in Privatbesitz befinde, zu kaufen, erzählt Thomas Gutteck. Denn ein Ort für die Vereine fehle bisher. Der Kauf sei am 11. November vollzogen worden. 180 000 Euro habe die Stadt dafür bezahlt. Jetzt sollen einige Arbeiten am Gebäude erfolgen. Zudem arbeite die Stadt an einem Konzept.

Derzeit nutzt der Verein „De Drom“ den Bahnhof als Verein- und Veranstaltungsgebäude. Hier hat er in den vergangene Jahren unter anderem Ausstellungen, Lesungen und anderen Veranstaltungen organisiert.

Von Anja Levien