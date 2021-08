Grevesmühlen

Judith Keller strahlt. Obwohl sich der Himmel über dem Grevesmühlener Marktplatz gerade verdunkelt, es zu regnen beginnt und zu befürchten ist, dass die Wahlkampfveranstaltung der Linken an diesem Nachmittag vielleicht sprichwörtlich ins Wasser fällt.

Wer Keller in ihrem bisherigen kommunalpolitischen Alltag im Landkreis Nordwestmecklenburg ein wenig beobachtet hat, weiß, dass sie meist strahlt. Obwohl sie in der Sache, immer dann vor allen Dingen, wenn es um Kinder und Jugendliche und Politik in ihrem Sinne geht, durchaus streitbar und angriffslustig ist.

Von den Kreistag in den Bundestag

Das will die Sozialarbeiterin, die seit vielen Jahren in der Regionalen Grundschule in Gadebusch arbeitet, – seit vier Legislaturperioden sitzt Keller für die Linken im Kreistag von Nordwestmecklenburg, seit drei Legislaturperioden leitet sie den Jugendhilfeausschuss – nun gern in den Bundestag einbringen. Keller tritt zur Bundestagswahl am 26. September als Direktkandidatin der Linken im Wahlkreis 13 an.

Warum Berlin? Ist Kommunalpolitik für die aus Sachsen Stammende, die seit 34 Jahren in Nordwestmecklenburg lebt und seit 1990 politisch aktiv ist, inzwischen zu langweilig? Keller schüttelt den Kopf: „Nein, das sicher nicht. Das Problem ist, dass ich bei den Themen, die mich bewegen, und dabei geht es vor allen Dingen um Kinderarmut, kommunalpolitisch an Grenzen stoße. Ich will dorthin, wo das Kinder- und Jugendhilfegesetz beschlossen wird. Um in Berlin klarzumachen, was auf dem Spiel steht, wenn wir uns nicht ausreichend kümmern.“

Kellers Meinung nach steht gesellschaftlich gerade sehr viel auf dem Spiel. Die Gräben in der Gesellschaft seien tiefer geworden, soziale Unterschiede hätten sich durch Corona noch weiter vertieft. Das spürt Keller an ihrer Schule deutlich. „Wir müssen dringend etwas tun, um das aufzufangen. Tun wir das nicht und zwar konsequent, fliegt uns das irgendwann um die Ohren.“

Umfragewerte stimmen nachdenklich

Die Umfragewerte für die Linke, die derzeit abrutschen, stimmen Keller zwar nachdenklich, nur noch elf Prozent aller in MV Befragten würden die Partei im Moment wählen, doch ins Bockshorn lässt sie sich davon nicht jagen. Sie wird, wie bisher immer, sagt sie, alles geben. Es liegen noch einige Wahlkampfveranstaltungen vor ihr.

Sollte es tatsächlich klappen und sie in den Bundestag einziehen, will sie sich ihre Zeit zwischen Berlin und Mecklenburg gut aufteilen, um die Verbindung zu den Menschen, mit denen sie sich verbunden fühlt, und dem Land, das inzwischen Heimat für sie ist, zu halten.

Politikerin mit Praxiserfahrung

Keller ist der Meinung, dass es viel mehr Menschen im Bundestag geben müsste, die wie sie direkt aus Berufen kommen, die sich mit den Problemen an der Basis beschäftigen. „Politik muss endlich praxisnäher werden.“, findet sie.

Ob sie von den Eltern der Kinder, um die sie sich in Gadebusch seit vielen Jahren kümmert, und von ihren Kollegen an der Schule die Stimme bekommt, sagt sie, ist sie sich gar nicht so sicher. „Viele haben mir schon gesagt, dass sie ambivalent sind. Einerseits wollen sie nicht, dass ich weggehe. Andererseits wissen sie, dass ich in Berlin alles daransetzen werde, um wirklich etwas für Kinder und Jugendliche zu bewirken.“

