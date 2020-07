Teterow

Es ist einer seiner Lieblingsplätze in Teterow. Für das OZ-Interview hat Jürgen Dettmann, Landratskandidat der Freien Wähler, deshalb den Schulkamp inmitten der Stadt gewählt. Die alten Bäume, die weiten Rasenflächen und der große Spielplatz, von dem Kinderlachen herüberweht, sind Dettmann vertraut. „Hier habe ich früher selbst gespielt. Und in den Schulen, die hier am Rande des Parks stehen, habe ich zu DDR-Zeiten gelernt und das Abitur gemacht“, begründet er seine Wahl des Ortes.

Natürlich gäbe es da auch noch andere Plätze, die ihm als gebürtigen Teterower geeignet erschienen, sagt der 54-Jährige. Zum Beispiel der Hechtbrunnen vor dem Rathaus, die Stadtmühle, die Heidberge oder der Burgwall. All das kennt er seit Kindesbeinen, all das bedeutet ihm Heimat. „Ich bin ein sehr heimatverbundener Mensch. Obwohl ich schon einiges von der Welt gesehen habe, bin ich am liebsten zu Hause“, bekennt er. Seine Geburtsstadt liegt ihm am Herzen.

Seit 16 Jahren Mitglied der Unabhängigen Teterower Fraktion

Deshalb mischte er sich auch seit 16 Jahren aktiv als Mitglied der Unabhängigen Teterower Fraktion (UTF) in die Kommunalpolitik ein und scheute dabei auch nicht die Auseinandersetzung mit seinem Cousin, dem früheren Bürgermeister Reinhard Dettmann. „Wenn es um das Wohl der Stadt und ihrer Menschen geht, kenne ich keine Kompromisse“, sagt der Streitbare, den 2004 intransparente Beitragserhebungen für Wasser und Abwasser bewogen hatten, sich politisch einzumischen. Sich nicht mit allem abzufinden, etwas verändern zu wollen – das motiviert ihn bis heute.

Deshalb auch der Entschluss des studierten Wirtschafts- und Sozialwirtschaftlers des Landbaus, bei der bevorstehenden Landratswahl seinen Hut in den Ring zu werfen. „Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht und darüber mit der Familie und Parteifreunden lange beraten. Letztlich stärken mir alle den Rücken“, freut sich Dettmann.

Region Teterow mehr Gewicht im Landkreis geben

Was ihn so geeignet für den Posten des Landrats macht? Der Mann mit den dichten Augenbrauen, der hohen Stirn unter dem gelockten Haar hat dafür folgende Antwort: „Die anderen Mitbewerber haben eine Anbindung an etablierte Parteien. Ich bin Mitglied der Freien Wähler. Außerdem wäre es wichtig, dass ein Vertreter aus der Region Teterow den Posten übernimmt, um ihr mehr Gewicht im Kreis zu geben. Die anderen Kandidaten sind ja eher um Bützow beheimatet.“

Dem Mitbegründer der Freien Wähler in MV ist besonders die Begegnung mit den Menschen wichtig: „Über solchen Kontakt verfüge ich schon allein durch meine Tätigkeit als Mitarbeiter einer Biogasfirma, durch die ich tagtäglich mit vielen Leuten ins Gespräch komme. Natürlich kennen mich viele Teterower als Fraktionschef der UTF.“

Als für ihn prägnant, betrachtet er auch seine Fähigkeit, sich gegenüber Stress resistent zu zeigen: „Ich glaube, den Kopf oben zu behalten, wenn es mal ganz dicke kommt, ist für einen Verwaltungschef ganz wichtig.“ Und: „Von großer Bedeutung ist es ebenso entschlussfreudig zu sein, Entscheidungen nicht auf die lange Bank zu schieben. Dafür bin ich bekannt und ebenso für meine Beharrlichkeit!“

Fahrradtour durch den Landkreis

Ab Sonntag stellt Jürgen Dettmann diese Ausdauer auf ganz besondere Art unter Beweis. Sieben Tage lang wird er sich dem Sattel seines Fahrrades anvertrauen. Etwa 350 Kilometer durch den Landkreis will er radeln, um als Landratskandidat während seines Urlaubs die Nähe zu den Wählern zu suchen und, wie praktisch, gleich einmal das Radwegenetz zu testen. Bad Doberan, Schwaan und Bützow gehören zu den Etappenorten, an denen er dem Wahlvolk Rede und Antwort stehen will.

Den sportlichen Anforderungen der Tour ist er gewachsen. Mit Frau, Sohn und Tochter, aber auch solo, geht es gerne mal in die herrliche Umgebung Teterows. Fitness erwirbt er sich zudem bei Kanufahrten auf dem Teterower See. Geistig hält sich der Landratskandidat als Mitglied der 2. Mannschaft der Schachgemeinschaft Güstrow/Teterow fit.

Seine besondere Liebe aber gehört dem Gesang: „Entfacht wurde die Leidenschaft während des Studiums in Kiel beim Singen mit Kommilitonen und bestärkt durch meine Frau, die Musiklehrerin ist.“ Als Mitglied der Teterower Kantorei übt er gemeinsam mit seiner Gattin seine Stimme bei Proben und Auftritten. „Das gibt mir die Entspannung, die ich nach einem angestrengten Arbeitstag brauche“, meint der Mann mit dem sonoren Bass.

Von Werner Geske