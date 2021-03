Jugend musiziert: Erfolge für Musiker im Landkreis Rostock

Güstrow/Bad Doberan

Nervöse junge Musiker, die einem aufmerksamen Publikum vorspielen, was sie auf ihrem Instrument gelernt haben: So war das in jedem der 57 Jahre, die der renommierte Wettbewerb „Jugend musiziert“ inzwischen schon besteht. Doch in Corona-Zeiten ist alles anders, die Regionalausscheide wurden mit dem Landeswettbewerb zusammengelegt, und es geht alles über Videos.

Wie das ablief, berichtet Ulrike Bennöhr, die Leiterin der Kreismusikschule im Landkreis Rostock. Sie war dieses Jahr Vorsitzende des Regionalausschusses Nord für „Jugend musiziert“ und hat auch als Jurorin in der Landesjury Blockflöte fungiert. Die Musikschulen sind seit Dezember 2020 geschlossen, monatelang war nur Fernunterricht möglich. Bennöhr ist froh, dass wenigstens seit Mitte Februar die Teilnehmer von „Jugend musiziert“ sich auch im Präsenzunterricht an der Musikschule auf den Wettbewerb vorbereiten durften, selbstverständlich unter Beachtung aller Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen.

Barlach-Theater für Videoaufnahmen gemietet

Die Kreismusikschule hatte den Teilnehmern angeboten, die zum Einreichen nötigen Videos zu drehen. Das engagierte Hobby-Filmteam der „Mr Movie Productions“ aus Bad Doberan sorgte dafür, dass die jungen Musiker gemäß den Wettbewerbsbedingungen optimal in Szene gesetzt wurden. Dieses Angebot nahmen auch die meisten an, so Bennöhr. Nur für einige Teilnehmer aus Bützow wurden die Eltern zu Filmern.

Um insbesondere auch der Teilnehmerin in der Sparte Musical eine geeignete Bühne zu bieten, mietete die Schule für die Dreharbeiten einen besonderen Ort an: das Ernst-Barlach-Theater in Güstrow. Bennöhr berichtet, dass zwei Tage lang, am 13. und 14. März, die intensiven Dreharbeiten liefen. „Gerade noch rechtzeitig für die Deadline am Abend des 14. um 22 Uhr sind wir dann fertig geworden.“

Die Mühe hat sich gelohnt. So war schließlich ein halbes Dutzend der jungen Teilnehmer sehr erfolgreich. Sie werden das Land im Bundeswettbewerb vertreten, der vom 20. bis 27. Mai 2021 in Bremen und Bremerhaven stattfindet – angesichts der Corona-Lage leider wieder nur als Videowettbewerb.

„Jugend musiziert“: Sie nehmen am Bundeswettbewerb teil Jeweils einen 1. Preis und die Weiterleitung zum Bundeswettbewerb erreichten: Gustav Kubeler, FlügelhornInga Henke, Gitarre solo Altersgruppe III (geb. 2006/2007)Svenja Holler, Gitarre solo Altersgruppe V (geb. 2002/2003)Josia Schönke, und Jannis Brockmann, Duo Klavier und StreichinstrumentMartha Hasselberg, Musical

Bennöhr meint: „Die wirkliche Überraschung für mich war, dass tatsächlich 14 der 15 Teilnehmer in den zugelassenen Altersgruppen sich entschieden haben, die Wettbewerbsvorbereitungen auch mit Online-Unterricht weiterzuführen. Diese Einstellung finde ich tapfer und großartig. Mein Respekt und Dank gilt auch unseren Lehrern und Korrepetitoren, die fachlich und menschlich viele Ideen und Strategien entwickelt haben, um ihre Schüler in der Wettbewerbsentscheidung zu unterstützen und ihnen über die lange Durststrecke hinwegzuhelfen.“

Mehr üben wegen Corona

Nicht nur für die Wettbewerbsteilnehmer, auch für alle anderen der rund 2000 Schüler und 90 Lehrer der Kreismusikschule waren die letzten Monate schwierig. Der digitale Unterricht unter Corona-Bedingungen bringe natürlich massive Einschränkungen und sei auch mit viel Vorbereitungsaufwand verbunden, meint Bennöhr. „Man kann schon einiges machen, aber es ist eine ganz andere Welt als der normale Unterricht vor Ort, da mussten wir uns alle erst darauf einstellen.“

Doch es gibt durchaus auch positive Aspekte: „Ich habe zum Beispiel eine Flötenschülerin, die hat früher immer nur so einmal die Woche die Flöte in die Hand genommen. Jetzt übt sie jeden Tag, weil sie durch Corona eben nicht viel anderes machen kann. Und man merkt das auch, sie ist schon deutlich besser geworden.“ Dieser Effekt zeige sich auch bei vielen anderen Musikschülern.

Am schwierigsten ist es natürlich für die Ensembles, bei denen das gemeinsame Üben der jungen Musiker ja jetzt stark eingeschränkt ist. Die einzelnen Ensemblemitglieder bekommen Fernunterricht, erklärt Bennöhr, aber das Zusammenspiel könne man per Computerschaltung nicht wirklich üben. Auch für die musikalische Früherziehung ist direkter Fernunterricht kaum machbar. Hier erstellen die Lehrkräfte kleine kindgerechte Mitmach-Videos, die sie an die Familien schicken. Und alle hoffen auf den – noch völlig unklaren – Zeitpunkt, an dem es endlich wieder mit normalem Unterricht weitergehen kann.

Von Henrietta Hartl