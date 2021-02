Bad Doberan

Für den Jugendclub in Bad Doberan wird eine neue Leitung gesucht. Der bisherige Leiter Pierre Graslin hat andere Aufgaben beim Internationalen Bund (IB) übernommen. Dieser ist im Auftrag der Stadt für den Jugendclub zuständig.

„Wir sind noch im laufenden Bewerbungsverfahren und suchen einen Mitarbeiter, der sich der Jugendsozialarbeit in der Stadt Bad Doberan annimmt“, informiert Mandy Baumann, Regionalleiterin IB Ostmecklenburg. „Gerade in Zeiten und erst recht nach der Zeit von Corona ist es wichtig, ansprechbar und unterstützend für die Kinder und Jugendlichen zur Verfügung zu stehen.“ Nach der langen Zeit des Lockdowns und der doch sozial stark reduzierten freien Zeit werde es bei dem einen oder anderen eine größere Herausforderung sein, wieder in Kontakt zu gehen und neue soziale Erfahrungen in der Gruppe zu machen.

10 000 Euro für neue Ausstattung

Die Stadt Bad Doberan möchte jetzt in die Ausstattung des Jugendclubs investieren. Bücherregale, Küchenzeile, Herd, Schreibtische, Stühle, Sessel und Sofa sollen unter anderem angeschafft werden. 10 000 Euro sind dafür im Etat eingestellt. Bürgermeister Jochen Arenz bezeichnete den derzeitigen Zustand des Clubs im Finanzausschuss als katastrophal.

„Die Ausstattung im Jugendclub ist sehr alt und stark beschädigt. Dies zeigt sich zum Beispiel an der Küchenzeile. Diese besteht aus einem selbst gefertigten Sperrholz-, Palettentresen, an den sich ein nicht mehr sicherheitsgemäßer Standherd anschließt“, heißt es in der Erläuterung zum Nachtragsetat. Tische seien veraltete Schultische, die mit Löchern versehen seien.

Bürgermeister Arenz sagt unabhängig davon deutlich: Es müsse einen Grundsatzbeschluss zum Jugendclub geben. „Bleiben wir an dem Standort? Dieser ist nicht optimal, das wissen wir alle“, sagte Jochen Arenz. Sieht auch Mandy Baumann vom IB so: „Der jetzige Standort hat sicher nicht das Potenzial, der beste Standort für einen Jugendclub zu sein. Er liegt einfach zu weit vom Zentrum entfernt.“ Dennoch habe der IB vor allem in den vergangenen Monaten mit den Beteiligten versucht Ideen zu sammeln, „wie wir den Zugang, die Erreichbarkeit und die Räumlichkeiten besser auf die Bedürfnisse von den Kindern und Jugendlichen abstimmen“. Während der Öffnung zwischen den beiden Lockdowns hätten im Durchschnitt zehn Kinder den Jugendclub genutzt.

