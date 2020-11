Bastorf

Mit Freunden quatschen, Darts spielen oder einen Film schauen: Das alles und mehr können Kinder und Jugendliche im Pier 05, dem Jugendtreff in Rerik. Die meisten gehen direkt gegenüber zur Schule und kommen aus dem umliegenden Dörfern. Dort gibt es meistens keine Möglichkeit für die jungen Menschen, sich außerhalb des eigenen Zuhauses zu treffen. In Bastorf soll das jetzt anders werden. Bürgermeister Marko Porm will den Jugendtreff in der Gemeinde wiederbeleben. „Wir betreuen die Senioren in der Corona-Zeit aktiv, da darf man die Jugendlichen nicht vergessen“, sagt Bürgermeister Marko Porm. Er habe sich deshalb die Zahlen von der Kita geben lassen, wie viele Kinder im entsprechenden Alter nachgewachsen seien. Er hält es für wichtig, dass in der Gemeinde etwas für die Jugend angeboten werden –auch wenn unklar sei, inwiefern ein solchen Angebot angenommen würde. „Ein Konzept gibt es noch nicht“, sagt der Bürgermeister, „Auch das Organisatorische ist noch zu klären.“

Die Idee wäre jedoch relativ schnell umsetzbar, sagt Christian Heldt, der die Jugendsozialarbeit im Amt Neubukow-Salzhaff koordiniert. Die Gemeinde müsse Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, außerdem müsse man sich auf einen Wochentag einigen.

Hier können sich Jugendliche treffen Jugendtreff „Pier 05“, Ernst Schriever-Straße 6, Rerik, montags und mittwochs, 13 bis 18 Uhr, Freitags 12 bis 18 Uhr Jugendtreff Alt Karin, Kastanienallee 7, mittwochs 14.30 bis 18 Uhr Der Jugendtreff in Krempin bleibt coronabedingt derzeit geschlossen. Jugendbegegnungsstätte Kröpelin (Jubek), Schulstraße 1, montags und dienstags 14 bis 19 Uhr, mittwochs und donnerstags 14 bis 20 Uhr sowie freitags 15 bis 20 Uhr Kinder- und Jugendzentrum Kühlungsborn, Zur Asbeck 10, wochentags ab 13 Uhr Jugendclub „Kompass“ Bad Doberan, Am Walkmüller Holz 1, wochentags 13 bis 18.30 Uhr

In Bastorf hatte es schon einen Jugendclub gegeben. Er war einmal in der Woche im Gemeindezentrum geöffnet, jedoch nach Angaben des ehemaligen Bürgermeisters Detlef Kurreck im Jahr 2017 eingeschlafen. „Es gab eine Kernklientel, die wachsen dann irgendwann raus und die letzten sind dann nach Rerik rübergegangen.“ Auch in Krempin und Alt Karin gibt es Jugendtreffs, die die Kinder- und Jugendhilfe des Arbeitersamariterbund betreibt, die Jugendbegegnungsstätte in Kröpelin wird vom Deutschen Roten Kreuz betrieben.

Jugendtreffs schwer erreichbar

Wenige Tage in der Woche und meist nur für ein paar Stunden: Lange geöffnet sind die Treffpunkte in kleinen Orten nicht. Entscheidend sei aber die Regelmäßigkeit, sagt Christian Heldt. „Wenn sie das fest für sich einplanen können, funktioniert es am besten.“ Allerdings brauche es auch ein bisschen Zeit, um sich gegenseitig kennen zu lernen und Vertrauen aufzubauen.

Der Jugendtreff ist nicht immer leicht zu erreichen. „Die Mobilität ist ein Problem“, sagt Christian Heldt. So würden von einem Jugendclub in Bastorf längst nicht die jungen Menschen in allen Ortsteilen der Gemeinde profitieren. „Die aus Kägsdorf könnten zumindest im Sommer mit dem Rad kommen“, sagt der Jugendsozialarbeiter. Aus Mechelsdorf werde es schon schwerer. „Jugendliche aus Zweedorf haben keine Chance“, sagt er. „Wie sollen die da jemals hinkommen?“ In Carinerland sei es ähnlich. Dort führen in den Ferien keine Busse. Zum Glück gebe es viel Unterstützung durch die Eltern, sagt Christian Heldt. Sie bilden Fahrgemeinschaften, helfen aber auch bei Veranstaltungen und Ausflügen.

Um die Jugendlichen zu erreichen, arbeitet Christian Heldt mit den Schulen zusammen. In der Freien Schule Rerik und der Grundschule in Neubukow stellt er sich und seine Angebote vor. Außerdem sucht er direkt vor Ort das Gespräch. So beispielsweise auch an der Bushaltestelle in Neubukow. Dort hatten immer wieder Kinder für Unruhe gesorgt, so dass die Amtsleiterin sich hilfesuchend an Christian Heldt wandte.

Internet und Material nicht überall vorhanden

Er ist der einzige Jugendsozialarbeiter im Amt. Der Jugendclub im Keller des ehemaligen Jugendgästehauses „Regenbogen“ in Rerik ist eine Art Zentrale für ihn. „Hier können wir Equipment lagern“, sagt er. Dazu gehören CD-Player und Spiele, aber auch Tische und Stühle. Das sei nicht in jeder Gemeinde möglich. „In Krempin zum Beispiel sind wir nur Gäste“. Deshalb bringt der Jugendsozialarbeiter alles mit, wenn er den Jugendtreff öffnet. In der Regel kommen Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 16 Jahren. Wie viele, das sei unterschiedlich. „Die Ganztagsschulen machen viele Angebote, außerdem haben die Schüler noch andere Hobbys und AGs“, sagt er. Problematisch sei auch, dass es nicht immer einen Internetanschluss in den Gemeinderäumen gebe. „Es geht nicht ums Spielen“, sagt Christian Heldt. „Wir können viel machen.“ Unter anderem wäre ein Internetzugang nützlich für Bewerbungstrainings, die er anbietet.

Besucherzahlen sind für Christian Heldt nicht so wichtig. Ihm geht es um die inhaltliche Arbeit. „Wenn nur einer reinkommt, der ein Problem hat und dem ich helfen kann, dann reicht das schon“, sagt er.

