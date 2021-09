Kägsdorf

Es war ein sonniger Tag, an dem die „Spiele ohne Grenzen“ von den Kinder- und Jugendfeuerwehren des Landkreises Rostock ausgetragen wurden. Immer am ersten Sonnabend im September organisiert die Feuerwehr die Spiele für den Nachwuchs.

510 Teilnehmer sind am Sonnabend in Kägsdorf zusammengekommen, um gemeinsam zu spielen und Wettkämpfe auszutragen. Knapp 50 Mannschaften traten gegeneinander an. Die Kinder- und Jugendwehren wurden allerdings unterschiedlich gewertet.

Mehrere Stationen mit unterschiedlichen Spielen

An 13 Stationen spielten die Kleinen der Kinderfeuerwehren. Weitere drei Stationen waren nur für die Großen von den Jugendfeuerwehren gedacht. Zwischen den einzelnen Stationen war viel Platz, damit die Kinder und Jugendlichen Abstand halten konnten.

„Wir sind froh, dass wir das dieses Jahr wieder machen dürfen“, sagte Karsten Frank, Kreisjugendwart der Feuerwehr. Im vergangenen Jahr seien die Spiele auf Grund der aktuellen Corona-Pandemie ausgefallen.

Gemeinsam Lernen und Lachen

Die Kinder zwischen sechs und 18 Jahren sollten bei den Übungen ihre Geschicklichkeit trainieren und lernen im Team zu arbeiten. Besonders stand jedoch der Spaß im Vordergrund. So mussten beispielsweise Geräte aus dem Feuerwehralltag durch einen Tunnel befördert werden. Außerdem mussten Feuerwehrschläuche im Team geflochten werden.

Für Teamgeist sorgte auch die Station „Seileinfädeln“. Dort mussten sich vier Kinder aufstellen, während die anderen versuchten ein Seil durch deren Ärmeljacken zuziehen.

Die Kinder und Jugendlichen der Jugendfeuerwehren des Landkreises Rostock messen sich bei spielerischen Wettkämpfen in Kägsdorf. Quelle: Lisa Walter

Eine Station hatte schnell die Ruf weg, das sie Zeit braucht. In einem Bollerwagen saß ein Kind. Zwei weitere bekamen eine Brille, durch die sie nichts mehr sahen. Dann mussten sie das Kind in dem Bollerwagen einen Weg lang schieben ohne die aufgemalten Grenzen zu überschreiten. Das Kind in dem Bollerwagen sagte, wo es lang geht.

Für die Gewinner gab es einen Wanderpokal

Bei den Kinderfeuerwehren konnte sich die Gruppe aus Klein Belitz durchsetzen. Auf dem zweiten Platz landete die Wehr aus Zarnewanz. Den dritten Platz belegte die Kinderfeuerwehr aus Petschow / Göldenitz 1.

Die Kinder und Jugendlichen der Jugendfeuerwehren des Landkreises Rostock messen sich bei spielerischen Wettkämpfen in Kägsdorf. Quelle: Lisa Walter

Die Feuerwehrgruppe aus Lambrechtshagen 2 konnte sich bei der Jugend den ersten Platz erspielen. Den zweiten Platz belegte die Gruppe aus Börgerende-Rethwisch. Den dritten Patz sicherte sich die Feuerwehrjugend aus Dummerstorf/Kavelstorf.

Die Kinder und Jugendlichen der Jugendfeuerwehren des Landkreises Rostock messen sich bei spielerischen Wettkämpfen in Kägsdorf. Quelle: Lisa Walter

Umzug nach Dummerstorf

Im kommenden Jahr werden die Spiele nicht mehr auf dem Gelände in Kägsdorf ausgetragen. Die Feuerwehrtechnische Zentrale des Landkreises Rostock wird nach Beselin in Dummerstorf umziehen. Dort werden neue Gebäude gebaut. „Das Gelände ist dann kleiner, aber wir freue uns auf modernere Gebäude“, erzählte Franck.

Von Lisa Walter