Kröpelin

Die „Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken“ sind nach fast achteinhalb Jahren nicht mehr Träger der Kröpeliner Jugendbegegnungsstätte „ Jubek“ an der Schulstraße. Eine Weihnachtsfeier am 19. Dezember war die letzte Veranstaltung dieses Trägers in den Jubek-Räumen. Zuvor war es gegenüber in der Mühle am 11. Dezember bei der Bürgerfragestunde der Stadtvertreter zu einem offenen Streit zwischen Ehrenamtlern, dem Bürgermeister und dem Stadtvertretervorsteher über die Kündigung des bisherigen Kooperationsvertrages gekommen.

So kritisierten einige Bürger, die sich bislang ehrenamtlich in der Jugendbegegnungsstätte engagiert hatten, dass Bürgermeister Thomas Gutteck (parteilos) in der OZ über die Jugendarbeit in der Jubek vor dem Vertragsende gesagt hatte, dass man in der Stadt das Gefühl habe, dass die Einrichtung „nicht im relevanten Maße genutzt“ werde.

Streitpunkt waren die Jubek-Öffnungszeiten

„Was heißt das jetzt für die letzten zwei Jahre, die wir dort die ehrenamtliche Arbeit gemacht haben, wenn das nicht relevant ist?“, fragte dazu beispielsweise Johannes Zocher aus Kröpelin. Damit wollte er keinesfalls die ehrenamtliche Arbeit, die dort geleistet wurde, negativ darstellen, antwortete der Rathauschef und betonte, dass der Streitpunkt aber die Jubek-Öffnungszeiten gewesen wären, die letztlich in keinem Verhältnis zu den vertraglich vereinbarten gestanden hätten. Auf die Bürgerfrage, ob die Stadt denn auch die zahlreichen Jubek-Projekte bei ihrer Einschätzung in Rechnung gestellt hätte, erwiderte Thomas Gutteck: „Das was uns bekannt ist, haben wir schon bewertet.“ Obwohl der Informationsfluss zu dem, was dort passiert ist, wohl „sehr schleppend“ war. Nachdem Johannes Zocher darauf verwiesen hatte, dass eine Jubek-Öffnung an fünf Tagen „nicht auf dem Plan gestanden“ hätte, erinnerte der Chef der Stadtverwaltung daran, dass laut Leistungsvereinbarung mit dem Landkreis „35 Stunden Arbeit eines Sozialarbeiters“ bezahlt wurden – über einen Personalkostenanteil auch von der Stadt.

Mit den Kindern wurde nicht geredet

Allerdings soll sich bei zwölf Kindern, die in der Jubek offenbar von Ehrenamtlern danach befragt wurden, nie ein Stadtvertreter oder Rathausmitarbeiter über ihre Meinung zu dieser Situation erkundigt, hieß es seitens der Ehrenamtler: „Wir haben den Eindruck, mit den Kindern wurde auch nicht geredet, aber um die geht es ja!“

Stadtvertretervorsteher Veikko Hackendahl ( CDU) bedankte sich ausdrücklich für den Jubek-Einsatz der Ehrenamtler: „Toll, dass Sie das machen, das ist mehr als aller Ehren wert. Wir würden uns wünschen, dass sie auch dem neuen Träger weiter zur Verfügung stehen würden.“ Denn es stehe völlig außer Frage, dass die Stadt hier Jugendarbeit haben möchte, einen Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche. Da aber der Lohnkostenzuschuss und die Betriebskosten aus Geldern der Kröpeliner Steuerzahler stammten, müsse es gestattet sein, dass die Stadt Nachweise über die erbrachten 35 Stunden verlange. Doch die seien „nicht ansatzweise“ erbracht worden. Er selbst habe zudem über einen langen Zeitraum immer wieder gesehen, dass es im Haus „einfach nur dunkel“ war. Veikko Hackendahl räumte ein, dass Projekte Vorbereitungs- und Begleitungszeiten benötigten, „aber wenn wir Dreiviertel der Zeit für die Vorbereitung von Projekten haben und ein Viertel für die Durchführung, stimmt für uns das Verhältnis nicht.“

Sowohl der Stadtvertretervorsteher, wie auch der Bürgermeister, bot den Ehrenamtlern einen Gesprächstermin im Rathaus an. Einig waren sich alle, dass im Interesse der Kinder und Jugendlichen die Begegnungsstätte wieder so schnell wie möglich geöffnet werden müsse.

Übergangszeiten für Januar angeboten

Dazu führte der Bürgermeister am 12. Dezember mit einem potenziellen neuen Träger ein erstes Gespräch. Gestern sagte er der OZ dazu, dass man nun an einem Kooperationsvertrag mit diesem Träger arbeite, der vorsehe, dass ab Anfang Februar die Jugendbegegnungsstätte wieder regelmäßiger öffne. Der Interessent hätte auch angeboten, dass die Einrichtung bereits im Januar „zumindest partiell“, vielleicht ein Mal wöchentlich, geöffnet werden könne.

