Bad Doberan

Töpfern, Tanzen, Filmen: Mit den Lockerungen der Corona-Regeln für Jugendkunst- und Musikschulen kehrt das Leben zurück ins Kornhaus Bad Doberan. Ab dem 1. Juni kann das geplante Semesterprogramm der Jugendkunstschule durchlaufen werden, weil wieder Präsenzunterricht angeboten werden kann. Kinder können einen neuen Malkurs belegen.

Wegen großer Nachfrage neuer Malkurs

„Es gab eine so große Nachfrage nach unserem Malen-macht-Spaß-Kurs, Malen und Experimentieren, den wir am Montag von 15.30 bis 17 Uhr für Kinder von sieben bis zehn Jahren mit Kursleiterin Grit Sauerborn anbieten. Nun haben wir einen zweiten am Freitag“, lässt Sabine Kripfgans, Leiterin der Jugendkunstschule, wissen. Die Malwerkstatt findet am Freitag von 15 bis 16.30 Uhr statt und wird ebenfalls für Kinder von sieben bis zehn Jahren angeboten. Kursleiter ist Till Dörner.

„Es wird etwas anders sein als am Montag, also keine Kopie“, so Sabine Kripfgans. „Eine Art Alleswerkstatt, wobei der Schwerpunkt schon auf Malen liegt.“ Dörner unterrichtete mit seinen Comic-Kursen bereits erfolgreich in der Jugendkunstschule. Auch dort kristallisierte sich heraus, dass einige Kinder andere kreative Interessen verfolgten, und so wurde es eine Kreativ-Werkstatt. Ähnlich könnte der Malkurs werden, falls Bedarf bestehe.

Kindertanzkurs war digital möglich

In der Corona-Zeit gab es nur ein digitales Angebot: Kindertanzkurse. Alles andere wäre zu schwierig gewesen in der Umsetzung. „Nun hoffen wir, dass die dreieinhalb Wochen bis zu den Ferien gut laufen“, sagt die Leiterin. „Das Ferienprogramm steht jedoch noch nicht. Wir müssen auch sehen, wie wir das Hygienekonzept durchführen, wenn in den Schulen dann keine Corona-Tests mehr durchgeführt werden.“

Viel Kursauswahl für die Kinder

Unter Kursen von Holzgestaltung, „Kneten-Walzen-Bauen“, Streetdance, „Mit Fäden und Stoffen“ bis zur digitalen Filmwerkstatt können Nutzer der Jugendkunstschule wählen. Im Mappenkurs mit Grit Sauerborn erfahren zukünftige Bewerber an Kunstschulen, wie sie eine gute Bewerbungsmappe zusammenstellen. Es ist Training für Begabte und für Berufsorientierung.

Tanzkurse gibt es für verschiedene Altersstufen, von den Kleinen im Alter von vier bis acht Jahren bis zu den Acht- bis zu Zwölfjährigen. „Töpfern für Minis“ nennt sich ein Kurs am Mittwoch, eine Frühförderung für Kinder von vier bis sechs Jahren, der von Susanne Lilienthal angeboten wird.

Die Jugendkunstschule steht für Vielfalt. Nun gilt es, sie wieder mit Leben zu füllen. „Wir sind so froh, nach einem halben Jahr Schließung nun wieder loslegen zu können“, sagt Sabine Kripfgans. In einigen Kursen sind noch Plätze frei. Wer möchte, kann nach telefonischer Anmeldung unter 038203 62336 noch einsteigen.

Von Sabine Hügelland