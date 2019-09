Die Teilnehmer des Kunsthandwerkermarktes in Kühlungsborn West sammelten während ihrer Marktzeiten Spendengelder. Das wird bereits seit vielen Jahren so gehandhabt. Sie selbst gaben einen großen Teil und auch die Besucher spendeten fleißig. Die 3000 Euro gehen wieder ans SAPV-Team Mike Möwenherz, spezialisierte ambulante Palliativversorgung von Kindern und Jugendlichen an der Uniklinik Rostock.