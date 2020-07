Jugendlicher aus Bad Doberan vermisst

Bad Doberan

Cem Fechner aus Bad Doberan wird vermisst. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 15-Jährige zuletzt am 3. Juli gegen 11 Uhr gesehen. Laut seiner Mutter teilte er am Mittwoch via WhatsApp mit, dass er sich in Schwaan aufhält.

So sieht der Jugendliche aus

Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Cem Fencher wird wie folgt beschrieben: südländisch aussehend, dunkle leicht gewellte Haare, braune Augen und schlanke Figur. Nach Angaben der Beamten trug der 15-Jährige zuletzt einen grünen Pullover der Marke Nike, eine graue Hose und schwarze Tommy Hilfiger-Schuhe.

Foto Cem Fechner Cem Fechner (15) aus Bad Doberan wird vermisst. Quelle: Polizei Bad Doberan

Wer den Jugendlichen gesehen hat, soll sich bitte bei der Polizei in Bad Doberan unter der Telefonnummer 038203/650 melden.

