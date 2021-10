Jugendtreff Neubukow lädt zum Kinonachmittag

Neubukow

Der Jugendtreff in Neubukow ist weiterhin gut besucht. 15 bis 20 Kinder kommen täglich und verbringen ihre Freizeit mit Sozialarbeiter Mark Gerlitz. Bis der Jugendtreff in das neue Haus am Campus in Neubukow ziehen kann, wird es noch dauern.

„Unser Haus ist erst der zweite Bauabschnitt, der wird nicht vor Ende des kommenden Jahres starten“, mutmaßte Kathleen Bönsch, Geschäftsführerin des Vereins Perspektive für Kinder und Jugend Neubukow, der den Jugendtreff betreibt. Die jetzigen Räume seien nicht ideal, aber das Zusammenleben mit den Nachbar sei einfach toll. „Wir verstehen uns wirklich sehr gut und feiern auch schon mal zusammen oder grillen“, sagte Mark Gerlitz, Sozialarbeiter im Jugendtreff.

Veranstaltungssaal wird zum Lichttheater

Am kommenden Freitag lädt der Jugendtreff zum Kinonachmittag im Veranstaltungsraum im Bürgerhaus der Stadt über der Heinrich-Schliemann-Gedenkstätte. Um 16 Uhr wird der Film „Das schönste Mädchen der Welt“ aus dem Jahr 2018 gezeigt. Die Romanze basiert auf dem Versdrama Cyrano de Bergerac von Edmond Rostand aus dem Jahre 1897. Der Eintritt ist frei. Es gelten die Corona-Regeln des Landes. Neben Getränken wird es auch Popcorn geben.

Der Jugendtreff möchte diese Veranstaltung, die in Kooperation mit Katja Winger, Leiterin der Heinrich-Schliemann-Gedenkstätte, entstanden ist, in Zukunft gerne öfter ausrichten. „Das ist erstmal ein Test, wie das Kino so ankommt“, sagte Bönsch. Noch seien sie und Gerlitz unsicher, ob die Uhrzeit die richtige ist. „Viele Jugendliche gehen in Bad Doberan zur Schule“, sagte Bönsch. Daher hätten sie weite Wege zurück in ihren Wohnort.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Besuch in einem großen Kino, wie beispielsweise in der Hansestadt Rostock, könnten sich viele der Kinder und Jugendlichen, die im Jugendtreff zusammenkommen, laut Gerlitz gar nicht leisten. „Inzwischen bezahlt man für Popcorn und Getränke fast mehr als für die Kinokarte“, sagte er. Gefördert wird der Jugendtreff durch Gelder aus dem Europäischen Sozialfond, dem Landkreis Rostock und der Stadt Neubukow. Nur durch diese Förderungen kann der Jugendtreff in der Stadt Angebote für die Kinder und Jugendlichen machen.

Bogenschießen in der Toreinfahrt

Auch in der Vergangenheit bemühten sich die Mitarbeiter des Treffs um Angebote für die Jugend. „Besonders beliebt, vor allem bei den Mädchen, ist das Bogenschießen“, erklärte Gerlitz. Sie bauen dann im Hof bei der Toreinfahrt eine Zielscheibe auf und schießen unter auf Sicht Pfeile mit einem Bogen. „Das passiert natürlich nie ohne Aufsicht“, sagte Gerlitz. Durch eine Spende der Ospa konnten professionellere Geräte dafür angeschafft werden.

Wichtig ist den beiden Kollegen die gesunde Ernährung der Kinder. „Die Kids stehen auf das Kochen“, sagte Gerlitz. Gemeinsam suchen er und Bönsch Rezepte aus, die schnell, einfach und gesund sind. Die Kinder und Jugendlichen organisieren dann den Rest. „Sie gehen einkaufen und kochen sich ihr Essen. Dabei helfen sich alle gegenseitig“, sagte Bönsch. Und auch den Abwasch erledigen die Jugendlichen selbst. Sie würden immer merken, wie groß der Hunger bei den Kindern und Jugendlichen nach der Schule sei und wie sehr sie sich auf das Essen freuen.

Digitale Schnitzeljagd durch Neubukow

Besonders gut kam auch die digitale Schnitzeljagd durch die Stadt an. Über die Such-App „Actionbound“ konnten die Kinder und Jugendlichen der Stadt Rätsel und Fragen über Neubukow klären. „Das funktioniert so ähnlich wie Geocaching und kam auch bei den Erwachsenen an“, sagte Gerlitz. Das wäre besonders während der Corona-Pandemie eine gute Beschäftigung gewesen.

Öffnungszeiten Der Jugendtreff in Neubukow ist derzeit in der Kröpeliner Straße 23a. Er ist immer von montags bis freitags von 12:30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Alle ab der ersten Klasse sind willkommen.

Wer die Schnitzeljagd noch nachholen möchte, könne dies tun. Dafür muss nur die App auf dem Smartphone installiert werden und das Neubukower Quiz gesucht werden.

Die Arbeit im Jugendtreff Neubukow stehe nicht still. „Wir treffen uns auch am Freitag mit einigen unserer Jugendlichen bei der Jobfactory in Rostock“, sagte Gerlitz. Dort fungiere er als Stütze für die Jugendlichen, die von alleine etwas schüchtern seien. Zudem organisieren sie immer mal wieder Gesprächsabende und andere Veranstaltungen.

Von Lisa Walter