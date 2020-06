Admannshagen

In die beiden Jugendtreffs der Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen soll noch in diesem Monat wieder Leben einziehen. „Wir wollen den jungen Leute wieder gemeinsame Treffen ermöglichen und Freizeitangebote machen“, sagt Hans-Peter Stuhr, Vorsitzender im Sozialausschuss. „Aber natürlich nur im derzeit erlaubten Rahmen.“

Das heißt, vorerst können sich sowohl im Creative Center Bargeshagen ( CCB) als auch in der neuen Begegnungsstätte in Admannshagen nicht mehr als zehn Personen pro Betreuerin aufhalten. „Das schreibt der Gesetzgeber so vor“, betont Stuhr. „Und daran sollten wir uns auch halten.“

Anzeige

„Wir wollen den jungen Leute wieder gemeinsame Treffen ermöglichen und Freizeitangebote machen.“ Hans-Peter Stuhr, Vorsitzender Sozialausschuss Quelle: Sabine Hügelland

Weitere OZ+ Artikel

Während das Haus an der Bargeshäger Hauptstraße ausschließlich den Jugendlichen vorbehalten ist, können sich seit Anfang dieses Jahres im Admannshäger Mitteldorf junge und auch ältere Einwohner treffen. „Erst im Januar wurde unser Mehrgenerationenhaus eröffnet“, sagt Stuhr. „Schade, dass es nach nur wenigen Wochen aufgrund der Corona-Krise erst einmal wieder schließen musste.“ Den Kontakt zu ihren Schützlingen und den Eltern hätten die beiden Leiterinnen während dieser Zeit aber nie abreißen lassen: „Sie waren per Facebook, Skype oder auch Zoom in Verbindung.“

Auch Senioren sollen sich wieder treffen können

Dabei habe er vor allem auch die Senioren des Ortes im Blick, macht Stuhr deutlich: „Immer dienstags haben wir die Leute für drei, vier Stunden zu uns geholt, sie haben zusammen Karten gespielt, sind in Gemeinschaft ihren Hobbys nachgegangen oder haben sich einfach nur unterhalten.“

Auch das soll jetzt wieder möglich sein: „Allerdings dürfen es auch hier nur zehn Personen gleichzeitig sein“, erklärt Stuhr. „Eigentlich sind es aber 30 – wir prüfen gerade, welche Lösungen es geben kann. Auch mit Blick auf die vorgeschriebenen Abstände zueinander.“

Dennoch: „Es gibt Möglichkeiten, das gesellschaftliche Leben wieder hochzufahren“, meint Hans-Peter Stuhr: „Die Leute müssen beim Besuch unserer Treffs nur ihren Namen, die Anschrift und eine Telefonnummer hinterlassen – in Admannshagen bauen wir zudem noch einen zusätzlichen Zaun im Außenbereich, um Bereiche voneinander abzugrenzen.“ Und auch der eigentlich für Mai geplante Tag der offenen Tür soll in der neuen Begegnungsstätte im September nachgeholt werden: „Wenn es die Lage bis dahin hoffentlich wieder zulässt.“

Lesen Sie auch

Von Lennart Plottke