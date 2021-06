Bad Doberan

Die Jugendweihetermine der Volkssolidarität Kreisverband Rostock-Stadt für das kommende Jahr sind fast ausgebaucht. Wer an einer Festveranstaltung teilnehmen möchte, sollte sich jetzt bei Dorit Wehmeyer melden, informiert diese. Sie organisiert die Jugendweihen in und um Rostock.

Die Festveranstaltungen für dieses Jahr waren coronabedingt verschoben worden und finden jetzt ab de, 21. August statt. Etwa 900 Jungen und Mädchen erhalten in Rostock, Bad Doberan, Warnemünde, Tessin und Graal-Müritz ihre Jugendweihe.

Die Karten dafür können nur noch am Dienstag, 29. Juni, und Mittwoch, 30. Juni, bei der Volkssolidarität in Rostock, Lange Straße 17, abgeholt werden. Geöffnet ist von 10 bis 18 Uhr. Das gelte für die Doberaner und Rostocker Jugendweihen der Volkssolidarität, so Dorit Wehmeyer.

Weitere Informationen gibt es auf https://vs-hro.de/jugendweihe

Von Anja Levien