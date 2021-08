Jugendweihe in Bad Doberan: Das haben die jungen Erwachsenen jetzt vor

Bad Doberan

Der Anteil der Erwachsenen an der einheimischen Bevölkerung hat wieder etwas zugenommen. 88 junge Damen und Herren aus der Region erhielten am Sonnabend im feierlichen Rahmen im Festsaal der Kreisverwaltung die Jugendweihe. Weitere Veranstaltungen werden an den kommenden Wochenende folgen. Insgesamt erhalten in diesem Jahr in Bad Doberan und Rostock über 900 Jugendliche die festliche Weihe.

Von Frühjahr auf Spätsommer verlegt

Üblicherweise findet die Zeremonie stets im Frühjahr statt, aber da waren wegen der Corona-Pandemie Veranstaltungen in solch einem Rahmen noch gar nicht möglich. Die zeitliche Verschiebung der offiziellen Aufnahme der Jugendlichen in den „Kreis der Erwachsenen“ auf Termine in den Monaten August und September tut der Feierlichkeit dieses Anlasses jedoch keinen Abbruch. Bei den Auftaktveranstaltungen am Wochenende ist es den Organisatoren von der Volkssolidarität, die seit vielen Jahren die Jugendweihe ausrichtet, wieder gelungen, das Fest vor allem für die Jugendlichen zu einem besonderen Höhepunkt zu machen.

Schon die musikalische Umrahmung durch Livemusik von der Irish-Coffee-Band aus Rostock war etwas Besonderes. Zum Gelingen der Zeremonie trug auch Festredner Michael Noetzel bei, der in seinem kurzweiligen Vortrag den jungen Menschen ein paar Tipps und Denkanstöße mit auf den Lebensweg gab, ohne dabei gleich belehrend den Zeigefinger zu erheben. „Wie kann man erwachsen werden, ohne dabei alt zu werden?“, stellte er als Kernfrage in den Mittelpunkt seiner Rede. Natürlich sollte sich niemand der Illusion hingeben, dass sich sofort nach dem Festakt das ganze Leben für die jungen Erwachsenen ändere. „Der Alltag wird erstmal ganz normal weitergehen mit allen Pflichten. Am Montag geht es wieder in die Schule“, meinte der Redner. Er ermutigte jedoch die jungen Leute, den Prozess des Erwachsenwerdens stärker in die eigene Hand zu nehmen. „Sagt mutig Eure eigene Meinung, respektiert aber auch die Meinung anderer“, riet Michael Noetzel, Jurist und Landtagsdirektkandidat für die Partei „Die Linke“ den Empfängern der Jugendweihe.

Bei der Gratulation, zu der die jungen Erwachsenen in kleinen Gruppen auf der Bühne erschienen, erhielt jeder eine Sonnenblume. Passender hätte die Auswahl für diesen Anlass kaum sein können. Denn die Sonnenblume galt schon bei den Urvölkern als Symbol für Sonne, Licht, Leben, Fruchtbarkeit, Gesundheit und Weisheit, alles Dinge, die Erwachsene gut gebrauchen können.

Angehende Mediziner, Pädagogen und Tourismusexperten

Doch wie ist das mit dem Erwachsensein und der eigenen Meinung im Alltag, in der Familie?Werden die frisch Geweihten ernstgenommen? „Das ist schon so, dass ich zu Hause meine Meinung sagen kann und ich von meinen Eltern ernst genommen werde“, sagt Sophie Chorny. Und das mit dem Erwachsenwerden geschehe ja nicht von einem Tag zum anderen, sondern sei ein Prozess, in dem sie sich aber schon mittendrin fühle. Die 14-jährige Schülerin hat für ihre eigene Zukunft klare Vorstellungen: „Nach dem Abitur möchte ich gern Medizin studieren und Ärztin werden. Schön wäre es, wenn ich in Rostock studieren könnte“, sagt sie.

Auswanderungsgedanken hegt auch Felix Scharrenberg nicht, ein bodenständiger Mecklenburger mit klarem Berufswunsch: „Ich möchte Gymnasiallehrer für die Fächer Mathematik und Physik werden“, verkündet er. Auch Felix fühlt sich zu Hause ernstgenommen und schon ein bisschen behandelt wie ein Erwachsener. „Natürlich bin ich meinen Eltern noch ein bisschen untergeordnet. Aber das ist wohl normal“, meint der 14-Jährige. Sina-Marie Stuhr erzählt, dass sie von ihren Eltern oft nach ihrer eigenen Meinung gefragt werde. „Wir reden zu Hause offen miteinander und auch meine Meinung wird respektiert.“ Ihr berufliches Ziel hat die Schülerin noch nicht genau festgelegt. „Ich mache demnächst ein Praktikum in der Grundschule. Mal sehen, wie mir das gefällt, aber ich könnte mit ebenso vorstellen, Medizin zu studieren“, sagt die 15-Jährige. Einen beruflichen Weg in der Tourismusbranche kann sich hingegen Amelie Rasmus sehr gut vorstellen. Auf dem Campingplatz in Kühlungsborn, der einem Verwandten von ihr gehört, wird sie demnächst ein Praktikum absolvieren.

Waren vor Jahren bei der Jugendweihe noch große Partys angesagt, so wurde dieses Mal mehr im kleineren Kreis mit der Familie gefeiert.

Selbstbewusst und zielstrebig äußerten sich alle befragten jungen Damen und Herren und bewiesen damit auch ihre Reife. Um als erwachsen zu gelten, hätten sie den symbolischen Festakt wohl nicht gebraucht. Aber es ist allemal schön, wenn man sich später an einen solchen festlichen Tag in seinem Leben erinnern kann.

Von Rolf Barkhorn