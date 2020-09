Bad Doberan

Ganz lässt sich die Aufregung an solch einem Tag wohl nicht unterdrücken. Mit etwas unsicheren Schritten betreten am Sonnabend 24 Mädchen und Jungen den Festsaal der Kreisverwaltung in Bad Doberan. Es ist der letzte Durchgang einer ganzen Reihe von Feierstunden, die an diesem Wochenende an mehreren Orten im Landkreis stattfinden. Insgesamt erhalten 860 Mädchen und Jungen die Jugendweihe.

Festakt mit fünf Monaten Verspätung

Mit fünf Monaten Verspätung. Denn der erste Termin Ende April fiel der Corona-Pandemie zum Opfer. „Die Jugendweihe stand mehrmals auf der Kippe, Termine mussten immer wieder verschoben werden“, berichtet Corina Brandt, die an der Organisation der Feierstunde unter Federführung der Volkssolidarität mitgewirkt hat. Aber nun kann die Feierstunde doch stattfinden, wie üblich im Beisein von Familienangehörigen. Auch das war zwischenzeitlich infrage gestellt. „Dass wir heute hier die Feier in diesem Rahmen durchführen können, haben wir uns alle gemeinsam verdient mit Verantwortung und Disziplin in einer schwierigen Zeit“ erinnert die Festrednerin, Landessozialministerin Stefanie Drese ( SPD) an das zurückliegende Frühjahr, als Feiern in größerem Rahmen noch nicht möglich waren.

Anzeige

Lesen Sie auch: So sollen die Jugendweihen trotz Corona in Bad Doberan laufen

Weitere OZ+ Artikel

Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) bei der Festrede Quelle: Rolf Barkhorn

Einige Jugendlichen schauen etwas irritiert, als sie von der Ministerin mit Sie angesprochen werden. Daran, dass sie in der Gesellschaft nun auch als junge Frauen und Männer gelten, müssen sie sich erst gewöhnen. Schließlich gilt die Jugendweihe als Ritual, mit dem die Jugendlichen in den „Kreis der Erwachsenen“ aufgenommen werden, auch wenn sie noch eine Weile ebenso Junge und Mädchen sein dürfen und es für die eigenen Eltern ohnehin noch eine Weile bleiben.

Drese : Berufswahl wird wichtige Entscheidung

Stefanie Drese ( SPD) bezeichnet in ihrer Festrede die Jugendweihe „als eine wichtige Station auf dem Weg zum Erwachsenwerden“. Sie ermutigt die jungen Damen und Herren, sich „selbst auf den Weg zu machen“ und die Gestaltung der eigenen Zukunft in die eigene Hand zu nehmen, aber auch den Rat der Eltern und anderer Erwachsener nicht zu ignorieren. Die Ministerin sagt, dass sie frohen Mutes sei, wenn sie erlebt, wie junge Leute sich für Umwelt und Natur einsetzen, sich in Vereinen engagieren und Verantwortung übernehmen. Als Beispiel für verantwortungsvolles Handeln nennt sie die Bewegung „ Fridays for Future“, in der sich Kinder und Jugendliche für den Klimaschutz starkmachen. Und sie erinnert die Hauptpersonen der Feierstunde auch daran, dass bald die Frage der Berufswahl vor ihnen stehen wird, „eine der drei wichtigen Entscheidungen im Leben“ neben der Partnerwahl und der Entscheidung, ob man eigene Kinder haben wolle oder nicht.

Einfach mal loslassen

Eltern ruft die Ministerin dazu auf, ihren Kindern zu vertrauen und ihnen auf dem weiteren Lebensweg weniger Kontrolleur, dafür aber Freund, Ratgeber und Erzieher zu sein. Man müsse den Kindern nicht unbedingt bis ins soziale Netzwerk folgen, sondern dürfe ihnen vertrauen und ihnen auch etwas zutrauen. Drese, die selbst Mutter von Zwillingen ist, die vor einem Jahr Jugendweihe hatten, rät den Eltern, „auch mal loszulassen“, fügt aber hinzu: „Ich selbst übe noch täglich!“ Die Ministerin räumt aber auch ein, dass im Leben eines jungen Menschen nicht nur Pflicht und Verantwortung zählen, sondern auch Erholung, Spaß und vor allem Freunde dazugehören. In diesem Sinne wünscht sie den Hauptpersonen eine schöne Feier.

Die 14 jungen Frauen und 10 jungen Männer werden zur offiziellen Gratulation in kleinen Gruppen aufgerufen. Zwischendurch spielen zur Auflockerung Sophie Huth und Band Popsongs von Nena, Udo Lindenberg und anderen Interpreten. Auch das kommt bei Eltern und den Jugendlichen gut an. Nach einer kurzweiligen Stunde ist der Festakt zu Ende.

„Man hat gemerkt, dass Frau Drese selbst Kinder in dem Alter hat, ihre Rede war sehr lebensnah“, sagt im Anschluss die Kühlungsbornerin Nancy Brünner, deren Tochter Shary schon das zweite Kind ist, das in der Familie zum Kreis der Erwachsenen gehört. Sie ist froh, dass mit dem späten Termin die Jugendweihe doch noch stattfinden kann, auch wenn sich der ursprüngliche Plan der Familie nicht umsetzen lässt. „Wir hatten vor, zu diesem Anlass mit der ganzen Familie in die Türkei zu reisen. Aber daraus wird nun erstmal nichts“, sagt Nancy Brünner. Die gerade Geweihten sind nach dem offiziellen Festakt wesentlich gelöster als zu Beginn. Sie genießen den Spätsommertag, den besonderen Anlass und treffen sich später, um wie richtige Erwachsene „gemeinsam um die Häuser zu ziehen“.

Zur Galerie Jugendweihe in Bad Doberan

Von Rolf Barkhorn