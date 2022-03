In wenigen Wochen wird in Rostock die erste Jugendweihe 2022 gefeiert. Auch in Bad Doberan, Graal-Müritz und Tessin finden demnächst Termine statt. Indes läuft die Vorbereitung für 2023, für einige Orte werden schon die Plätze knapp. Welches der beliebteste Saal ist, welche Corona-Regeln bei den Feierstunden gelten und wie Familien an schöne Fotos kommen – die Infos.