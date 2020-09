Bad Doberan

Etwa 900 Jungen und Mädchen in Stadt und Landkreis Rostock erhalten jetzt ihre Jugendweihe. Die ersten Festveranstaltungen in Bad Doberan finden am Sonnabend statt. Die Gästeliste ist aufgrund von Corona beschränkt. Bereits gekaufte Karten können zurückgegeben werden.

Jugendweihe bedeutet, einen Schritt ins Erwachsenenalter zu gehen. Nun gab die Volkssolidarität bekannt, dass am 12. September die Jugendweihen in Bad Doberan mit einer knapp 60-minütigen Festveranstaltung im Saal der Kreisverwaltung starten. Am 19. sowie dem 26. September folgen weitere Veranstaltungen für alle Schulen in und um Bad Doberan. Die Familien müssen sich auf eine Maskenpflicht, größere Abstände und erhöhte Hygiene-Maßnahmen einstellen.

Anzeige

Ohne Maske auf die Bühne

Die Jugendlichen dürfen allerdings in ihren Klassen ohne Maske auf die Bühne. Ihre Urkunde und ein Buch erhalten sie von Helfern, die Handschuhe tragen. „Ich wünsche mir, dass sie sich dennoch gern daran erinnern und die Feier nicht als Corona-Jugendweihe abstufen“, sagte Rosemarie Brandt, die bei der Volkssolidarität Rostock für die Jugendweihe-Organisation verantwortlich ist. „Wir haben Sophie Huth mit Band und Frank Müller mit seiner Band eingeladen. Als Festredner sind Landrat Sebastian Constien ( SPD) und die Sozialministerin Stephanie Drese ( SPD) dabei. Am 26. September wird es Michael Noetzel ( Die Linke) sein“, sagte sie.

Weitere OZ+ Artikel

Rosemarie Brandt: „Leider dürfen nur Familienangehörige dabei sein. Gäste sind aus jetziger Sicht nicht zugelassen.“ Quelle: Lennart Plottke

„Jeweils drei Veranstaltungen pro Tag, um 10, 11.45 und 13.15 Uhr sind geplant, die vom Gesundheitsamt und dem Landkreis genehmigt wurden“, so Rosemarie Brandt. „Leider dürfen nur Familienangehörige dabei sein. Gäste sind aus jetziger Sicht nicht zugelassen. Die Karten, die wir ja bereits im März und kurz vor Corona begannen zu verkaufen, können zurückgegeben werden. Das Geld wird an den jeweiligen Tagen vor den Veranstaltungen erstattet.“ Es sei für alle Beteiligten nicht ganz einfach. „Aber niemand wusste ja damals, wie es weitergeht.“

Jugendweihe als wichtiger Höhepunkt im Leben

Bis zum 31. August wurden alle Veranstaltungen von der Landesregierung abgesagt. „Ab dem 5. September finden nun wieder Jugendweihen statt“, sagte Rosemarie Brandt. „Den Auftakt am 12. September in Bad Doberan werden die jungen Leute vom Schulzentrum Kühlungsborn und der Regionalen Schule aus Neubukow erleben. Die Jugendweihe ist eine große Veranstaltung. „Wir mussten sie vom Mai in den September schieben. Ausfallenlassen der Veranstaltung wäre nicht in unserem Sinne gewesen, da die Jugendweihe doch eine wichtige Feier und ein Höhepunkt im Leben der Jugendlichen ist.“

Deshalb geben sich die Veranstalter auch mit ihren vielen Ehrenamtlern immer besonders Mühe. „Wir haben ein Buch schreiben lassen, in dem es um Jugendweihe geht, verpackt in eine Geschichte. Es ist eine spannende Lektüre geworden, die sozusagen in die Köpfe der Jugendlichen schaut“, so Rosemarie Brandt. „Geschrieben hat es Matthias Schümann, Nachrichtensprecher beim NDR. Das Bild des Einbandes findet sich dann auch auf der Urkunde und den Einladungskarten wieder. So hat alles ein Gesicht und wir heben uns von anderen Anbietern ab.“

Durch Schulwechsel weniger Anmeldungen

Die Volkssolidarität organisiert Jugendweihen im Landkreis Rostock und der Stadt Rostock. „Bisher nehmen 860 Schüler an den Jugendweihen teil. 900 waren es ursprünglich“, sagte Rosemarie Brandt. „Die Abmeldungen hängen allerdings nicht mit der Angst vor Corona zusammen, sondern an Schulwechseln nach den Ferien. Viele von ihnen wollten dann nicht mehr mit ihrer alten Klasse feiern“, ließ sie wissen.

39 Veranstaltungen plant die Volkssolidarität bis zum 3. Oktober in Rostock unter anderem im Rathaussaal, Warnemünder Kurhaus, Nordlicht, Barocksaal sowie in Bad Doberan im Saal der Kreisverwaltung, in Tessin im Volksparksaal und in Graal-Müritz im Haus des Gastes. „Ein besonderer Dank gilt den Mitarbeitern vom Nordlicht. Mit ihnen verbindet uns eine jahrelange Zusammenarbeit. Viele Tanzkurs-Abschlussbälle haben wir dort durchgeführt. Jetzt sind sie eingesprungen, weil das Hotel Neptun und das Hotel Radisson aufgrund ihrer hohen Gästezahl nicht noch zusätzlich Veranstaltungsgäste unter Corona-Hygieneauflagen aufnehmen kann“, sagte Rosemarie Brandt. „Wir möchten allen eine schöne unvergessliche Zeit schenken.“ Auch 2021 ist schon gut gebucht.

Info zur Anmeldung: Volkssolidarität e. V., Rosemarie Brandt, Tel. 0173 / 455 23 18, E-Mail rosemarie.brandt@vs-hro.de

Von Sabine Hügelland