Neubukow

Der Jugendtreff „Heizhaus“, der vom Verein „Perspektive für Kinder und Jugend“ Neubukow als Träger geführt wird, ist nach Unterrichtsschluss Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche unterschiedlichen Alters. Einige von ihnen verbringen dort ihre Zeit bis zur Abfahrt des Busses, andere schauen einfach mal so rein. Aber nicht selten stehen ganz besondere Vorhaben auf dem Programm. Der nächste Höhepunkt, auf den Klubchef Mark Gerlitz gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen und vielen Partnern hinarbeitet, ist das schon zur Tradition gewordene Kinder- und Schülerfest, das am Sonnabend, den 22. Juni, von 14 bis 17.30 Uhr auf dem benachbarten Areal der Schule sowie auf dem Gelände des Jugendtreffs stattfindet.

Kinder sollen Spaß haben

„Das Fest, das jedes Jahr gegen Ende des Schuljahres auf die Beine gestellt wird, ist zu einer schönen Tradition geworden und bei den Kindern und Jugendlichen auch sehr beliebt“, sagt Mark Gerlitz und betont, dass es bei all den Aktivitäten und Attraktionen, die angeboten werden, vor allem auf eines ankomme: „Die Kinder sollen ihren Spaß haben!“ Damit das auch eintritt, werden einige Stände vorbereitet. Dazu gehören Kinderschminken, ein Stand mit Kinder-Tatoos, zwei Kreativstände, sportliche Aktivitäten wie Dart und Billard.

„Wir machen das aber keineswegs allein. Das würden wir gar nicht so schön hinbekommen“, räumt Gerlitz ein. „Es sind viele Partner aus dem sozialen Netzwerk unserer Stadt mit im Boot. Dazu gehören neben den Schulen, dem Hort und den Kindertagesstätten auch die Jugendwehr der Freiwilligen Feuerwehr Neubukow. Unterstützt werden wir aber auch vom städtischen Bauhof, vom Kaninchenzüchterverein Neubukow, von einem Nagelstudio und vielen anderen Partnern und ehrenamtlichen Helfern“, zählt der 46-jährige Klubchef auf und vermutet: „Wenn so viele gemeinsam an einem Strang ziehen, dann wird es bestimmt wieder solch ein schönes Fest wie in den vorangegangenen Jahren. Ein besonderes Highlight steuert der Jugendtreff selbst bei. „Unsere Popcorn-Maschine, die wir günstig erwerben konnten, ist bei den Kindern ein absoluter Renner“, berichtet Mark Gerlitz.

Zehnjähriges Gesangstalent „Louis“ tritt auf

Einen ganz besonderen Programmpunkt gibt es an dem Tag aber auch noch. Unter dem Namen „Louis“ stellt sich ein Gesangstalent aus Bützow vor. „Bemerkenswert daran ist, dass Louis erst zehn Jahre alt ist, aber beliebte Popsongs, unter anderem auch von ABBA, wundervoll interpretieren kann. Ich bin überzeugt davon, dass der Auftritt des Jungen sehr gut ankommen wird“, so Gerlitz, der betont, dass das Fest offen für alle ist. Das heißt, dass auch Kinder und Jugendliche auf dem Campus willkommen sind, die nicht in Neubukow zur Schule gehen.

Programm für die Sommerferien besprechen

Die Gelegenheit, dass an diesem Tag viele Schüler anwesend sein werden, will der Klubchef auch dazu nutzen, um mit interessierten Kindern und Jugendlichen das Freizeitprogramm für die bevorstehenden Ferien im Detail zu besprechen. Auf der Liste stehen Vorhaben wie ein Besuch des Kletterwaldes in Kühlungsborn, eine Beachparty auf dem Clubgelände, ein Ausflug ins Hellbachtal, ein Barbeque-Abend, bei dem Hamburger und Marshmallows auf dem Grill landen sowie sportliche Turniere in Billard und Volleyball.

Da aber auch Kochen und Backen bei den jungen Klubgästen stets hoch im Kurs stehen, sollen in der Küche des Treffs in den Sommerferien auch wieder gemeinsam verschiedene Rezepte ausprobiert werden. Neu im Programm ist dann Brotbacken nach altem Rezept. „Wir haben mit Absicht für die einzelnen Vorhaben noch keine Termine festgelegt. Entscheidend dafür ist letztlich das Interesse der Kinder und bei einigen Unternehmungen auch das Wetter“, weiß der Jugendklubleiter aus Erfahrung.

Rolf Barkhorn