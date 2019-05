Nienhagen

Landärzte werden gesucht und manchmal auch gefunden. In Nienhagen konnte Dr. Ralf-Rainer Schmidt eine junge Kollegin gewinnen und einarbeiten. „Ich werde sie bis zur Facharztreife ausbilden, so dass sie 2019 die Praxis übernehmen kann“, hatte er vor zwei Jahren versprochen. Jetzt ist es so weit.

„Ich habe so lange gesucht und bin glücklich, dass die Praxis auch in der Zukunft weitergeführt wird und dann noch von einer so jungen und engagierten Ärztin.“ Quelle: Sabine Hügelland

Ihren Facharzt-Abschluss hat sie in der Tasche und außerdem viel Freude und Lust auf die Arbeit im Ostseebad Nienhagen: Dr. Regina Ebert ist nun Fachärztin für Allgemeinmedizin und übernimmt die Praxis im Ort. Jetzt möchte auch Ralf-Rainer Schmidt in den verdienten Ruhestand gehen. Regina Ebert bringt ein motiviertes Team mit: Die examinierte Krankenschwester Claudia Luck aus Rethwisch freut sich, hier eine Arbeit bekommen zu haben. Und die Praxisassistentin Regina Gallas aus Wittenbeck sagt: „Wir sind ein prima Team, verstehen uns gut, das passt.“

Regina Ebert wollte eigentlich Zahnärztin werden

„Wir bieten eine umfangreiche hausärztliche Versorgung für Kinder und Erwachsene an“, so Regina Ebert, die mit ihrem Mann und den drei Kindern in Börgerende lebt. „Mir ist wichtig, dass der Patient im Mittelpunkt steht und ich ihm viel Zeit widmen kann. Ich fühle mich wohl hier.“ Die 37-Jährige stammt ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen. „In meiner Kindheit wollte ich Zahnärztin werden“, sagt sie. Nach einem Praktikum in der Branche wusste sie, das ist nichts für sie. Nach dem Abitur machte die junge Frau ein Freiwilliges Soziales Jahr auf einer Intensivstation im Münsterland. Dann wurde ihr klar: „Ich möchte in Rostock Medizin studieren und später als Hausärztin arbeiten.“

Erfahrungen in Argentinien und der Schweiz gesammelt

Sie engagierte sich während des Studiums in der Fachschaft und war in der Mediathek eingebunden. Zum Studienende ging es für sie in die Welt hinaus. Während des Praktischen Jahres arbeitete Regina Ebert als Medizinstudentin zuerst in Argentinien, dann in der Schweiz. Zurück in Deutschland „wollte ich unbedingt an der Küste bleiben“. Eine gute Entscheidung, denn kurz danach lernte sie ihren Mann kennen, der als Wissenschaftler an der Uni Rostock arbeitet.

Durch einen Zufall nach Nienhagen gekommen

Ihr eigener beruflicher Weg führte sie zuerst nach Ribnitz-Damgarten, wo sie zweieinhalb Jahre in einer Klinik arbeitete. Sie wurde von der Mentorin Dr. Silke Altmann auf ihrem Weg von der Weiterbildung bis zur Niederlassung begleitet. Während dieser Zeit arbeitete sie in Rostock in einer Kinderarzt- und Orthopädie-Praxis. Danach war Regina Ebert für ein Jahr in Bad Doberan bei einem Hausarzt angestellt. „Mir fehlte aber noch ein halbes Jahr für meine Weiterbildungszeit und ich wurde durch einen Zufall auf Nienhagen aufmerksam.“ Ein Glücksfall und eine Win-Win-Situation. „Dr. Schmidt hat für mich extra die Weiterbildungsberechtigung beantragt und mich gut eingearbeitet. Im Dezember war meine Facharztprüfung, im Januar erhielt ich die Zulassung als niedergelassene Ärztin und seit April darf ich als niedergelassene Fachärztin arbeiten“, erzählt sie. Ihren Doktor hat sie bereits vor drei Jahren gemacht.

„Ärztin mit Herz und Verstand“

Regina Ebert sieht sich nicht als reine Landärztin: „In Nienhagen haben wir eine gute und dörfliche Infrastruktur mit einem regen Vereinsleben, gute Gesundheitseinrichtungen, wie zwei Physiotherapie-Praxen und viele Sportmöglichkeiten, das ist toll“, sagt sie. „Mir ist es wichtig, als Ärztin mit Herz und Verstand für die Menschen in der Gemeinde da zu sein.“ Sie sieht die Schwierigkeiten, die Berufstätigkeit einer Ärztin und das Familienleben unter einen Hut zu bekommen. „Gut, dass hier alles so nah beieinander ist“, meint Ebert. Ihre Arbeit, das ist weit mehr, als Sprechstunden abzuhalten. „Sie machen nur einen Bruchteil aus. Hinzu kommen Hausbesuche und vor allem viel Büroarbeit“, erklärt die Ärztin.

Vorgänger will Vertretung übernehmen

Zu ihrem Vorgänger, Dr. Ralf-Rainer Schmidt, pflegt die junge Frau ein freundschaftliches Verhältnis. „Ich habe so lange gesucht und bin glücklich, dass die Praxis auch in der Zukunft weitergeführt wird und dann noch von einer so jungen und engagierten Ärztin“, lobt Dr. Ralf-Rainer Schmidt. „Das ist wichtig für die Bevölkerung hier, und ich stehe ja weiterhin für eine Vertretung bereit“, sagt er. In erster Linie freue er sich aber darauf, jetzt mehr Zeit mit der Familie verbringen zu können, sagt Schmidt.

Sabine Hügelland