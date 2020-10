Junge Filmemacher zeigen altes Bad Doberan

Bad Doberan

„Und drei, zwei, eins – Action“, das kommt hier nicht eindringlich herüber, sondern eher mecklenburgisch gelassen. Schließlich gehört nicht nur das Filmset hierher, sondern auch der Regisseur und Mitautor des Drehbuchs, Justin Metelmann, wie zudem die ganze Crew des städtischen Filmteams „Mr. Movie“.

Hobbyfilmer produzieren „Das magische Wandbild “

Die jungen Leute aus der Münsterstadt, aus Satow, Retschow und Börgerende haben sich an diesem 4. Oktober quasi im Bad Doberaner Möckelhaus „einquartiert“ und drehen ihren neuesten 50-Minuten-Film mit dem Titel „Das magische Wandbild“.

Justin Metelmann gibt Greta Garbrecht, Emily Dietze, Lea Schütz (verdeckt) und Helena Brandes (v.l.) Hinweise zur Szene. Quelle: Thomas Hoppe

Die 14-jährige Anni findet darin dank eines Ringes ihrer verstorbenen Mutter auf zauberhaftem Wege ihre drei Schwestern und den Vater im Doberan des Jahres 1890 wieder. Auf alle Fälle eine dramatische Geschichte, deren Ausgang wohl in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 im Kamp-Theater zu erfahren sein wird.

Die Initialzündung dafür kam vom 18-jährigen Justin Metelmann aus Bad Doberan in enger Kooperation mit anderen Machern der 2016 gegründeten „Mr.Movie-Productions“, dem Jugendbeirat der Münsterstadt und dem Jugendklub: „Anfang des Jahres wollten wir nur einen kleinen Kurzfilm mit einem Wandbild drehen, doch durch Corona eskalierte das Ganze, es gab immer wieder neue Ideen, immer wieder wurde die Story verbessert, es kamen selbstgenähte Kleider dazu, unsere Band spielte die Musik ein.“

„Alle sind super dabei, erfüllen ihre Aufgaben, opfern gern ihre Freizeit“, freut sich der Chef der insgesamt etwa 30-köpfigen „Mr. Movie“-Mannschaft: „Wir sind ja ein Hobby-Filmteam und wenn was ansteht, können wir uns auf alle verlassen. Unser Technik-Vorsitzender ist Florian Wolf – wir kennen uns schon lange. Um Organisationsfragen kümmert sich Lea.“

Mr. Movie-Chef wird landesweit im Netz vorgestellt

Finanzielle Unterstützung gibt es vom Bad Doberaner Jugendbeirat und durch Spenden unter anderem über die Online-Plattform GoFundMe. Die Website von „Mr. Movie“ entsteht gerade erst, aber per Mail ist die Truppe über mr.movie.team@email.com zu erreichen.

Emily Dietze: „Ich bin seit letztem Jahr im Team. Ich möchte später auch mal sehr gern Schauspielerin werden.“ Quelle: Thomas Hoppe

Die Satower Neuntklässlerin Emily Dietze freut sich sehr, dass sie nach zwei Rollen in anderen „Mr. Movie“-Streifen im „ Wandbild“ die Hauptrolle der Anni spielen darf, denn die 14-Jährige wünscht sich sogar, später einmal Schauspielerin zu werden.

Auch für Lea Schütz, die die Kleider der Schwestern nähte, ist es schon der dritte „Mr. Movie“-Film. Doch die 18-jährige Abiturientin aus Börgerende möchte Medizin studieren.

Susann Schröder aus Bad Doberan schreibt seit fünf Jahren Lieder und veröffentlicht sie auf dem eigenen Youtube-Kanal „music and fashion with me“. Ihr Titel „Zeitreise“ passt zum „ Wandbild“-Film und deshalb bekommt die 20-Jährige darin einen Auftritt – wie sonst in der Öffentlichkeit, wenn nicht Corona bremst, mit der hiesigen Gitarrengruppe Saitenwind.

Florian Wolf gründete „Mr. Movie“ mit und ist hier jetzt als Kameramann im Einsatz. Doch der 19-Jährige ist nicht der einzige, der heute filmt. Auch Bela Kreuchauf ist am Set mit neuester Filmtechnik unterwegs. Der 25-Jährige erfüllt einen Auftrag des Greifswalder Medienzentrums und dreht ein kurzes Porträt von Justin Metelmann. Es soll im Rahmen des Projektes „Mensch MV“ auch auf der Internetseite der Landesregierung erscheinen (www.regierung-mv.de).

Chef von „Mr. Movie“ Justin Metelmann im Filmkostüm: „Alle sind super dabei, erfüllen ihre Aufgaben, opfern gern ihre Freizeit“ Quelle: Thomas Hoppe

Hierfür produzieren die Greifswalder anlässlich von 30 Jahren MV in 162 Orten des Landes insgesamt 300 Video-Clips von 90 Sekunden Länge, die über das gesamte Jahr verteilt veröffentlicht werden.

Darin schildern Bürgerinnen und Bürger ihre Sicht auf die vergangenen 30 Jahre, erzählen, wie es ihnen heute geht und was sie von der Zukunft erwarten – der Hobby-Filmemacher und Vorsitzende des Bad Doberaner Jugendbeirats, Justin Metelmann, demnächst nun auch. (www.regierung-mv.de)

Von Thomas Hoppe