Wie schnell doch die Zeit vergeht. Im Juni vor acht Jahren hatte der Firmensprecher des Betreibers der Neubukower Biogasanlage am Nedderhufer Schlag eine vorläufige Stilllegung der Anlage aus wirtschaftlichen Gründen verkündet.

Erst vier Jahre zuvor war der Betrieb von der Energiequelle GmbH Zossen aus der Insolvenz des Vorgängerunternehmens übernommen worden. Doch die vor allem wegen gelegentlicher Geruchsemissionen bei den Neubukowern umstrittene Biogasanlage nahm ihren Betrieb nicht wieder auf – im Sommer 2014 wurde hier quasi alles ausgeräumt.

Junger Unternehmer kaufte ganzes Gelände

Somit standen bis ins vergangene Jahr die Anlieferungshalle, die beiden weithin sichtbaren grünen Hydrolysebehälter wie auch das Gärrestelagerbecken leer. Dann erwarb der junge Kröpeliner Unternehmer Paul Narajek das komplette Gelände und zog mit seinem landwirtschaftlichen Lohnunternehmen hierher. Dazu gehören eine Menge landwirtschaftlicher Geräte, wie Häcksler, Traktoren, Getreide-Lkw und Güllefässer zum Ausbringen, eine Siloballenpresse sowie fünf Angestellte und fünf Aushilfen.

„Das sieht mit den Dingern immer alles so gewaltig aus – und es denken auch alle: ‚Wunder, was an Geld‘ – aber ich habe sie alle gebraucht gekauft“, verweist der Unternehmer auf seinen ansehnlichen Technikpark. Allein ein nagelneuer Häcksler würde ja 500 000 Euro kosten: „Das ist Wucher, ne“, meint Paul Narajek gelassen.

Sein Opa, Klaus Narajek, hätte als Bauer schon in Detershagen einen eigenen landwirtschaftlichen Betrieb gehabt und brachte so seinen Enkel Paul letztlich auf die landwirtschaftliche Schiene, erzählt der heute 34-Jährige, der bei Stellmach in Kröpelin seinen Lehrabschluss als Metallbauer absolvierte.

Fester Kundenstamm rund um Kröpelin

Die Geschäfte scheinen ganz gut zu laufen, das Lohnunternehmen gibt es immerhin schon seit zehn Jahren: „Wir haben voll zu tun, nur im Winter ist es ruhiger. Unsere Hauptarbeitszeit ist je nach Witterung von Ende Februar bis Ende November.“

Er hätte im Kröpeliner Umkreis von 30 Kilometern einen festen Kundenstamm, betont der Chef noch und geht kurz auf die aktuelle Lage ein: „Mit Corona haben wir bis jetzt wenig zu schaffen gehabt. Wenn mal ein paar Ersatzteile nicht gekommen sind, okay, aber sonst war nichts weiter.“

Fast alle alten Biogas-Gerätschaften würde er schon gern verkaufen, doch dafür fehle ihm momentan die Zeit, sich zu kümmern: „Da wird man nicht reich mit, aber irgendeiner wird sich schon finden. Doch ich muss Zeit dafür haben ...“. Die Hanse-Fleisch GmbH Neubukow hat hier noch ein Büro gemietet, ansonsten ist die Narajek-Firma an dieser Stelle ganz allein ansässig.

Blick auf die Hydrolysebehälter der ehemaligen Neubukower Biogasanlage Quelle: Thomas Hoppe

Aus der einstigen Idee der Neubukower Stadtwerke, am Nedderhufer Schlag in Nachfolge der Zossener Firma ein Biomasse-Heizwerk zu installieren, wird wohl nichts mehr. Wie Paul Narajek dazu sagt, hätte er vor einem halben Jahr das letzte Mal dazu etwas von der Stadt gehört – obwohl er für alles offen sei, was das angehe. Die Idee basiere ja darauf, „weil hier die Wärmetrasse zu den Stadtwerken rüber liegt.“

„Es ist schon bedauerlich, dass das nichts wird. Doch es ist an diesem Standort derzeit nicht wirtschaftlich, so etwas zu machen. Der Leitungsweg und die daraus entstehenden Verluste würden noch einmal den Einstandspreis der Fernwärme belasten“, sagt darüber Neubukows Bürgermeister Roland Dethloff (parteilos), der bei den Stadtwerken als Gesellschaftervertreter fungiert. Die Stadtwerke seien aber „noch mit anderen Sachen unterwegs“, um trotzdem einen weiteren Zuwachs des Anteils an regenerativer Energie zu erreichen: „Dazu bedarf es jedoch noch weiterer Klärungen und es wäre jetzt zu früh, darüber etwas zu veröffentlichen.“

Von Thomas Hoppe