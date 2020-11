Kröpelin

Ist Florian Schmidt dabei gewesen, als am 23. Oktober die Fassade von Kröpelins Jugendclub beschmiert wurde, was kann er dazu sagen?

Kröpelins Sozial- und Kulturausschuss hatte sich Mitte Oktober über die Arbeit des hiesigen Jugendclubs neben der Sporthalle informiert und dabei waren auch offen Probleme mit jungen Leuten zur Sprache gekommen, die vor der Halle für Krach, Flaschenscherben und Zoff mit dem Club gesorgt haben sollen.

Die OZ berichtete darüber und der Kröpeliner Florian Schmidt fragte dazu in einem Facebook-Kommentar, welche Probleme es denn hier geben würde: Die Gruppe vor der Turnhalle – zu der er nach seinen Worten offensichtlich gehörte – hätte allein vom Alter ihrer Mitglieder her nichts mehr mit dem Jugendclub zu tun, und würde quasi nur reden und ihre Musik hören wollen.

Mutmaßliche Täter geschnappt

Zwei Wochen später war die Front des Jugendclubs jedoch völlig beschmiert – inklusive gesprühter Beleidigungen auf den Fenstern. Und die Polizei schnappte zwei mutmaßliche Täter aus einer „Personengruppe, die dort unterwegs war“. Florian Schmidt postete Bilder von den Schmierereien auf seiner Facebook-Seite, aber kommentierte sie selbst nicht.

Die beschmierte Fassade des Kröpeliner Jugendclubs. Quelle: Thomas Hoppe

Gehörte er da noch zu dieser Gruppe? Er antwortet dazu an diesem Donnerstag der OZ: „Als es dort vor der Turnhalle, ich sage mal, zu kriminell wurde, als Bierflaschen kaputtgegangen sind, der Jugendclubleiter mit rechtsradikalen Wörtern beschimpft wurde, als die Polizei nachher öfters wegen Lärmbelästigung zum Jugendclub kam und es mit Schmierereien anfing, habe ich mich verdünnisiert.“

Er war mit seinen 25 Lenzen zwar immer der älteste unter den jungen Leuten vor der Halle, wollte aber keine Schlägerei riskieren, wie er heute sagt. Seitdem hielt er sich von diesen Kumpels fern. Die meisten kenne er persönlich von der Förderschule aus Bad Doberan: „Ich habe mit denen viel zu tun gehabt, aber sie haben sich mit der Zeit auch anders entwickelt.“

Wieder Ärger mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Die Reaktion des Bürgermeisters der Stadt, Thomas Gutteck (parteilos), könne er verstehen, sagt Florian Schmidt und meint die erklärtermaßen schwindende Bereitschaft des Rathauschefs, nach den Straftaten am Jugendclub, noch mit der Gruppe von der Sporthalle ins Gespräch zu kommen. Dabei war das eigentlich eine Quintessenz der Ausschuss-Sitzung vom Oktober gewesen und Florian Schmidt hätte das auch gut gefunden, wie er sagt.

„Dann sind wir halt zu den Toiletten auf den großen Parkplatz gegangen und haben uns dort hingepflanzt, Musik gehört und was getrunken. Dahin kamen dann auch die anderen Kids, die nicht mehr zum Jugendclub konnten“, erzählt er über seine Alternative zum Treffpunkt Sporthalle.

Doch auch auf dem Parkplatz soll es Ärger wegen zu lauter Musik mit Anwohnern gegeben haben und weil „manche Kids“ sich von denen nichts sagen lassen wollten, hätte wieder die Polizei kommen müssen. Wohl das gleiche Spiel wie bei der Sporthalle.

„Nun bin ich mit meinen zwei, drei Jungs oben auf dem Spielplatz beim Bahnhof – dort sitzen wir vielleicht dreimal die Woche auf der Bank und hören Musik.“ Dort solle aber alles in Ordnung bleiben, versichert zumindest Florian Schmidt.

Mutter wünscht sich beheizbaren Raum für junge Leute

Einen Job hat der junge Mann aus gesundheitlichen Gründen nicht, er ist Empfänger einer Erwerbsminderungsrente. Eine Lehre als Hoch- und Tiefbauer habe er aus diesen gesundheitlichen Gründen nach anderthalb Jahren abgebrochen. Nun packt er vor allem zu Hause bei seiner Mutter und dem Stiefvater mit an – malerte die Zimmer in der 2019 bezogenen Wohnung, säuberte den Garten – er mache den Hausmeister-Service und die Garten-Landschaftsgestaltung, ergänzt er augenzwinkernd.

Wenn er drei, vier Stunden irgendwo arbeiten könnte, würde der Lohnbetrag, den er dann dafür bekäme, vom Rentenbetrag, der in seinem Fall vom Landkreis gezahlt wird, abgezogen. „So ginge er dann praktisch für nichts arbeiten“, wirft seine Mutter Britt Gerstenkorn ein. Sie bestätigt gegenüber der OZ: „Er hilft auch bei allem, was ich gesundheitlich nicht kann.“

Dann meint sie noch, es wäre gut, wenn es für solche jungen Leute, wie ihren Sohn und seine Kumpel, einen beheizbaren Raum mit Toilettenbenutzung gebe, für den sie auch einen Obolus zahlen sollten: „Damit sie sich dort treffen können und nicht im Kalten stehen müssen – du kannst auch nicht jedes Mal beim Kumpel in der Wohnung rumhängen.“

„Ich mache gern mit, wenn die Fassade des Jugendclubs gesäubert wird“

Florian Schmidts Hobby war früher in Satow und dann in Kröpelin die Feuerwehr gewesen – die hätte ihm auch die so wichtige Kameradschaft geboten. Ausdrücklich hebt er dazu den ehemaligen und langjährigen Wehrführer der Kröpeliner, Roland Bull, hervor, der mit ihm viel geredet und ihm viel erklärt hätte. Auch Florians Ehrenamt beendeten gesundheitliche Gründe.

So bleibt er quasi ein Suchender. Sein Ziel sei es, „einen vernünftigen Job und Arbeit zu kriegen – auch ohne, dass mir der Verdienst vom Amt abgezogen wird“, wie er zur OZ sagt.

Auf seiner Facebook-Seite postete er vor drei Tagen ein Youtube-Video vom Sänger und Ex-Politiker Tobias Steinkopf (alias Stein): „Wir sind nicht links, wir sind nicht rechts, wollen schon gar nicht die Mitte sein.“

Er habe aber eine Position, betont Florian Schmidt und sagt: „Ich mache auch gern mit, wenn die Fassade des Jugendclubs wieder gesäubert wird.“

Von Thomas Hoppe