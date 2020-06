Junges Reriker Ehepaar erfüllt sich Gastro-Traum: Raclette am Strand

Rerik

„Wenn Gastronomie, dann am Strand“, sagt Enrico Mannweiller. Er hat gemeinsam mit seiner Frau Laura neben der Seebrücke in Rerik das Bistro „Kalle“ eröffnet. Die beiden erfüllten sich damit einen Traum. „Auf der Karte steht eine Mischung aus unseren Lieblingsgerichten und Reiseerfahrungen“, sagt Enrico Mannweiller. Die beiden haben sich ein Jahr Auszeit genommen und während dieser Zeit unter anderem Thailand, Vietnam und Laos besucht. „Dort gibt es überall solche kleinen Bistros an den Stränden“, sagt Enrico Mannweiller. „Wir haben gedacht, dass so etwas hier fehlt.“

Laura Mannweiller hat außerdem einige Zeit in der Schweiz gelebt. Von dort stammt auch die Idee für die Spezialität des Bistro: Ostsee-Raclette. Der Name ist vor allem von Berlin inspiriert. Dort haben die Mannweillers eine Zeit lang gelebt. „Karl-Heinz – abgekürzt Kalle – ist für mich ein Urberliner Name“, sagt er. Und Laura Mannweiller hat einige Zeit in Berlin-Karlshorst gelebt. „Und dann kam auch das Logo der Qualle dazu“, sagt ihre bessere Hälfte über den ähnlichen Klang beider Wörter.

Raclette von der Sonne geschmolzen

Das Raclette wird in dem Häuschen an der Seebrücke frisch zubereitet. „Das machen wir mit einer Raclette-Sonne“, sagt Enrico Mannweiller. In das Gerät wird ein Käselaib eingespannt und an der Oberfläche eingeschmolzen. Den flüssigen Käse streichen die Gastronomen auf eine Scheibe Brot, die mit unterschiedlichen Zutaten belegt ist. Das Zubereiten der Speisen im Bistro übernimmt Enrico Mannweiller. Er wird dabei von studentischen Aushilfen unterstützt. Seine Frau backt in der heimischen Küche Kuchen und bereitet Desserts zu, die ebenfalls in dem Bistro angeboten werden.

„Müssen Erfahrungen sammeln“

„Der erste Tag ist sehr gut gelaufen“, sagt Enrico Mannweiller. Am Pfingstsamstag hat das Ehepaar sein Bistro eröffnet. „Es war eine Menge Arbeit.“ Für die beiden ist Gastronomie Neuland. Enrico Mannweiller ist gelernter Fluggerätemechaniker, seine Frau ursprünglich Lehrerin. „Wir sind keine Vollblutgastronomen, sondern Quereinsteiger mit Herz“, sagt er. Deshalb müssten sie erst noch Erfahrungen sammeln. Zum Beispiel, welche Gerichte bei den Gästen besonders gut ankommen. „Wir werden sicherlich unsere Karte noch einmal anpassen“, sagt der leidenschaftliche Koch.

Das gelte auch für die Öffnungszeiten. „Die werden wir wohl von der Witterung abhängig machen“, sagt Laura Mannweiller. Alles andere mache keinen Sinn. Denn das Schönste am Tag im Bistro sei der Abend. „Da stellen wir Liegestühle am Strand auf, spielen Musik und die Leute können den Sonnenuntergang genießen. Das ist für uns auch immer eine Belohnung für den Tag“, sagt ihr Mann. Eine Lounge solle das „Kalle“ aber nicht werden. „Wir wollen nicht zu cool sein.“ Bei ihnen sollten sich alle Altersgruppen wohlfühlen.

Auflagen für Bistro am Strand

Auch die Gäste müssten sich erstmal an das neue Angebot gewöhnen. „Am ersten Tag haben sie hauptsächlich Pommes und Bratwurst gekauft.“ Inzwischen versuchten sich die Besucher aber auch an den Hähnchenspießen und Fleischbällchen, die Enrico Mannweiller selbst zubereitet. „Ich koche einfach saugerne“, sagt er.

Um ein Bistro am Strand zu eröffnen, war besonderer Einsatz notwendig. Das Paar musste Kontakt zu Behörden aufnehmen und strenge Umweltauflagen erfüllen. „Außerdem durften wir nicht die Arbeit der DLRG behindern, deren Rettungsturm gleich nebenan steht“, sagt der Neugastronom. Aber der Platz war den beiden den Aufwand wert. Denn am Strand könnten Urlauber und Einheimische bisher nur Pizza und Pommes essen. Und um die zu holen, müssten sie mitunter die Dünenstraße überqueren. Das will das Paar, das selbst zwei Söhne und eine Tochter hat, vor allem den Kindern ersparen.

Sie haben sich Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben. Die verwendeten Produkte stammten von regionalen Betrieben, das Brot aus dem Ort. „Der Käse kommt natürlich nicht von hier“, sagt Laura Mannweiller. „Es ist gar nicht so einfach, überhaupt Raclette-Käse in der Sommersaison zu bekommen.“ Ihre erste wird für die beiden wohl bis Ende Oktober dauern. „Wir öffnen jeweils so lange, bis die Sonne die Wasseroberfläche küsst.“

