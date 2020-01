Bad Doberan

Eine Frau steht ab Sonntag, dem 2. Februar, zweimal monatlich im Mittelpunkt einer sehr besonderen Gesprächsrunde. An diesem Tag startet ab 16 Uhr im Roten Pavillon der erste „ Frauensalon“, initiiert von Annette Fink, der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Bad Doberan. Eröffnet wird der Reigen mit Katy Hoffmeister, Justizministerin des Landes MV. Frauen werden in unserer Gesellschaft immer noch unzureichend gewürdigt. Vielen ist nicht anzusehen, was sie bisher alles an Schönem oder Dramatischem erlebten. Ihnen wird nun ein Podium gegeben, um anderen Frauen Mut zu machen. „In Zusammenarbeit mit Eva Firzlaff vom Roten Pavillon und mit finanzieller Unterstützung der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises laden wir immer am ersten Sonntag des jeweiligen Monats Frauen in den Roten Pavillon zu einem Gespräch ein“, sagt Annette Fink. „Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht immer eine Frau als Gesprächspartnerin. Es geht darum, Frauen hörbar und sichtbar zu machen.“ Frauen aus Wirtschaft und Unternehmen, Politik, Kunst, Zivilgesellschaft, Bildung und Wissenschaft, Gesundheit und Sport werden aus ihrem Leben erzählen und wie sie das geworden sind, was sie sind.

Frauen erzählen ihre Lebensgeschichte

Schon lange hegte Annette Fink den Wunsch, Frauen in einen Gesprächsmittelpunkt zu stellen. „Wir ehren aus Anlass des Internationalen Frauentages im Rahmen der Bad Doberaner Frauen- und Familienwoche immer engagierte Frauen. Hinter ihnen verbergen sich beeindruckende oder bewegende Lebensgeschichten und ich dachte schon oft, dass es schade ist, wenn andere Menschen diese Frauen nicht kennenlernen“, sagt sie. „Außerdem gibt es bestimmt noch mehr Frauen in unserer Region, die ihre unterschiedlichen Lebenswege vorstellen möchten.“

Als Gegenüber für die Interviews fiel ihr die Leiterin des Roten Pavillons ein. „Als Moderatorin und Gesprächspartnerin für den ‚ Frauensalon‘ konnte ich Eva Firzlaff gewinnen“, sagt Annette Fink. „Mir gefiel, wie sie im vergangenen Jahr das Interview mit der Schmuckgestalterin Renata Ahrenz führte. Sie ist kompetent und bringt das Handwerkszeug dafür mit. Gemeinsam entwickelten wir das Konzept für den ‚ Frauensalon‘“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte. Eva Firzlaff ist als freie Journalistin tätig. 2014 zog die vierfache Mutter mit ihrem Mann von Berlin nach Bad Doberan. In Karlshorst aufgewachsen, studierte sie in Leipzig Journalismus und begann im Berliner Funkhaus in der Nalepastraße zu arbeiten. 1992 ging sie als selbstständige Radio-Journalistin neue Wege. Es sind vor allem die etwas anderen Reiseberichte, die Eva Firzlaff verfasst. Sie erwandert sich ihre Themen oder befährt mit dem Fahrrad interessante Strecken, wie im vergangenen Jahr 1085 Kilometer mit dem Drahtesel auf dem Iron Curtain Trail, entlang des „Eisernen Vorhanges“.

Vorschläge sind erwünscht

„Der Rote Pavillon wird für den ‚ Frauensalon‘ ein Ort des Austausches sein. Ein Miteinander, auch mit den Zuhörern“, so Eva Firzlaff. „Das Interview mit Renata Ahrenz machte viel Spaß. Deshalb freue ich mich auf weitere mit anderen Frauen.“ Dabei geht Eva Firzlaff individuell auf ihre jeweiligen Gesprächspartnerinnen ein. In gemütlichem Ambiente, bei Kaffee und Tee, möchte sie den Frauen entlocken, was deren Leben ausmacht und so vielleicht auch Tipps für andere in ähnlichen Situationen steckende Frauen erhalten.

Sechs Frauen sollen dieses Jahr so vorgestellt werden. Drei sind bisher in der Auswahl, drei fehlen noch. „Nun bitten wir, dass sich weitere Frauen trauen. So könnten wir das Projekt auch noch nächstes Jahr weiterführen“, sagt Annette Fink. Die Frauen könnten sich selbst melden oder von anderen vorgeschlagen werden. Spannende Geschichten fänden sich garantiert. Leider schätzten viele Frauen ihren Lebensweg jedoch nicht so ein, was schade sei. Dabei muss es nicht immer die große Karriere sein. Das private Leben meistern trotz Krankheit oder anderen widrigen Umständen kann ebenso beeindruckend sein und noch dazu andere Frauen in ähnlichen Situationen inspirieren und Kraft geben. „Den Sonntag wählten wir bewusst. Viele nutzten den Samstag für Einkaufen und anderes und haben dann Sonntag Zeit“, sagt Annette Fink. Das Sonntags Café im Pavillon wurde bereits gut angenommen, nun kommt der „ Frauensalon“ hinzu und soll noch mehr Leben in das Zentrum der Münsterstadt bringen. Kontakt unter: Tel. 038203 / 915273 oder 915201. annette.fink@stadt-dbr.de

Von Sabine Hügelland