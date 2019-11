Neubukow

Anlässlich des Vorlesetages war Justizministerin Katy Hoffmeister am Mittwoch und Donnerstag im Landkreis Rostock unterwegs. In Kindertagesstätten (Kita) in Bargeshagen und Neubukow hatte sie viele Zuhörer. „Kinder sind sehr dankbar, wenn man ihnen vorliest“, sagte sie.

In der Kita „Storchennest“ in Bargeshagen las sie eine Woche nach dem bundesweiten Vorlesetag aus dem Buch „Trudel Gedudel purzelt vom Zaun“ vor. In der Kita „Gipfelstürmer“ in Neubukow hörten die Kinder Geschichten aus „Willibarts Wald“.

„Die Faszination von Büchern ist für Kinder ungebrochen. Das ist jedes Jahr zum Vorlesetag zu spüren“, sagte Hoffmeister. „Vorlesen stärkt ihre soziale Kompetenz und lässt sie schon nach wenigen Sätzen aufblühen. Schnell sind sie im Stoff der Geschichte drin und reden drüber. Die Lust an Kommunikation ist wiederum enorm wichtig für das spätere Leben, in dem sich die Kinder zurechtfinden müssen. Das Vorlesen animiert zudem, selbst zu lesen, sich Wissen anzueignen und zu lernen, worauf es im Leben ankommt. Das ist nicht nur im Leben von uns Juristen entscheidend“, sagte Justizministerin Hoffmeister.

„Der jährliche Vorlesetag gehört fest in meinen Terminplan. Ich besuche aber auch außerhalb dieses Vorlesetages gern Kindertagesstätten, um vorzulesen. Wir dürfen heutzutage in unserer technikvernetzten Zeit nicht das Lesen vergessen.“

Von OZ