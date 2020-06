Kägsdorf: Was wird aus dem Feuerwehrstandort?

Kägsdorf

„Und was macht Ihr hiermit?“, fragt Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD) am Freitagvormittag Mayk Tessin auf dem Gelände der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Kägsdorf. Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes hatte ihr gerade erfreut vom Vier-Millionen-Fördercheck berichtet, den am Vortag der Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) dem Landkreis Rostock für den Neubau einer solchen Zentrale in der Gemeinde Dummerstorf übergeben hatte.

Es ist noch die Rede davon, dass möglicherweise im ersten Quartal 2022 der Auszug aus der Kägsdorfer Immobilie, die dem Landkreis gehört, erfolgen könnte – und dann werde verkauft, wie Mayk Tessin die Frage der Ministerin schließlich beantwortet, bevor er sie an den Bürgermeister der Gemeinde Bastorf, Marko Porm, verweist. Der betont, dass seine Gemeinde ja die Planungshoheit für dieses Objekt inne habe und eventuell auch ihr Vorkaufsrecht nutzen wolle.

Alles mit Ferienbungalows bebauen?

Erste Gespräche über die Zukunft des Objektes habe er bereits im vergangenen Herbst mit der Planungsstelle des Kreises in Bad Doberan geführt. Es hätte schon „die wildesten Ideen“ gegeben, zum Beispiel alles mit Ferienbungalows zu bebauen: „Das kann die Region hier aber nicht mehr ab“, unterstreicht der Bürgermeister und erklärt: „Wir können das strukturmäßig nicht mehr aufnehmen und das wollen wir auch nicht. Favorisiert wird hier Gewerbe.“

Blick auf einen Teil der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Kägsdorf. Quelle: Thomas Hoppe

Weil auch die Hallen und Gebäude noch soweit in Ordnung wären, dass sie dafür genutzt werden könnten. An ihn seien deshalb auch schon einzelne Interessenten herangetreten: „Also, das sieht nicht schlecht aus“, sagt Marko Porm.

Daraufhin erkundigt sich Stefanie Drese, wie hier denn die Nachfrage für Wohnungs-Bauland sei. Sie höre von „allen Bürgermeistern“, dass sie massenhaft Rostocker unterbringen könnten, weil diese intensiv Grundstücke suchen würden.

Nachfrage nach Wohngrundstücken

Auch in der Gemeinde Bastorf gebe es auf jeden Fall Nachfrage nach Wohngrundstücken – hier werde deshalb jedes Jahr ein Ortsteil beplant, antwortet der hiesige Bürgermeister und räumt ein, dass Eigenheime in Kägsdorf natürlich auch infrage kämen. „Das wäre eine Alternative“, wenn auch das Landschaftsschutzgebiet in der Nähe beachtet werden müsse: „Da muss man sehen, ob sich Rückbau, Abriss und Wohnungsneubau wirklich lohnen“, sagt Marko Porm.

Mayk Tessin wirft noch ein, dass es auch Interesse seitens des THW-Landesverbandes Hamburg, MV und Schleswig-Holstein geben soll: „Wir müssen gucken, wie es ausgeht. Schön ist es immer, wenn man einen Kompromiss schließt dabei.“

5000 Euro für Jugendwehren des Kreises

So ist die Sozialministerin mitten drin in ihrem Sommer-Programm einer Informationstour durch MV, auf der sie erfahren möchte, wo der „Schuh drückt und wie die Planungen für die Zukunft aussehen.“

In Kägsdorf, wo jahrelang auch der Feuerwehrnachwuchs des Kreises seinen Ausbildungsstand im Wettbewerb „Spiel ohne Grenzen“ regelmäßig unter Beweis stellte – in diesem Jahr fällt der Contest Corona zum Opfer –, kann Stefanie Drese selbst eine gute Nachricht überbringen: „Der Landtag hat es beschlossen, 5000 Euro aus dem Strategiefonds kommen. Ihr müsst nur noch die Antragsformulare dafür ausfüllen.“ Die SPD-Politikern hatte zum Jahresanfang eine solche Unterstützung für die Jugendwehren angekündigt.

Mittlerweile kann der Kreisjugendfeuerwehrwart Karsten Franck von insgesamt 1590 Mitgliedern in diesen Kinder- und Jugendformationen berichten und alle in der Runde sind froh darüber, dass allein in diesen Viruskrisen-Monaten des Jahres 2020 immerhin 79 neue Mitglieder aufgenommen werden konnten. In Parkentin warten zudem weitere jüngste Brandschützer auf die Gründung ihrer Jugendwehr – noch hat jedoch die Pandemie den entsprechenden Plan durchkreuzt.

Noch ist keine normale Ausbildung möglich

„Wie geht Ihr mit Corona um, kommt Ihr langsam wieder zu normalem Training?“, fragt Stefanie Drese in die Runde. „Der Ausbildungsdienst hat wieder begonnen, doch nach den Hygienekonzepten ist keine normale Ausbildung möglich“, antwortet Mayk Tessin. Aber er spricht auch Probleme mit der Verordnungsflut an und moniert, dass die Ankündigungen der Regierung zwar fix über die Medien kamen, aber die Verordnungen erst einen Tag oder ein paar Tage später den Handelnden vorlagen.

Nach jeder Kabinettssitzung seien Pressekonferenzen und somit die Entscheidungen schnell publik, verdeutlichte die Ministerin. Aus der Landes- wie auch aus der Kreisverwaltung sei alles rausgeholt worden, was ging – „Sonnabend, Sonntag, nachts bis um drei – viel schneller ging es dann auch nicht.“

Wie der Jugendsprecher des Kreisfeuerwehrverbandes, Alexander Pfau, aus dem Nähkästchen plaudert, wurden die jüngsten Brandschützer während des Ausbildungsverbots zum gemeinsamen Eisessen eingeladen, auch damit Motivation und Zusammenhalt nicht auf der Strecke blieben. Der geschäftsführende Mitarbeiter des Verbandes, Sebastian Eschment, empfiehlt nach der langen Ruhe einen neuen Anlauf mit Gefühl: „Nicht gleich wieder voll rein!“

Die Sozialministerin lobt, dass die Kinder- und Jugendlichen mit kleinen Treffen in dieser Corona-Zeit erfahren können, dass ihre Jugendwehr noch da ist: „Das macht Ihr gut. Das Ehrenamt ist der Kitt der Gesellschaft.“

Von Thomas Hoppe