Kaffeetafel statt Anbaden: Ein Treffen mit dem Großherzog in Bad Doberan

Bad Doberan

Wenngleich Corona nun offenbar auf dem Rückzug ist, so schaffte es das hartnäckige Virus doch erneut, das traditionelle Anbaden zum Auftakt der Aquanostra-Woche zu verhindern. Den rührigen Organisatoren gelang es dennoch, mit der Großherzoglichen Kaffeetafel im Garten des Möckel-Hauses in Bad Doberan einen durchaus gelungenen Ersatz zu schaffen. So versammelte sich am Sonnabendnachmittag im Garten des Museums eine illustre Gesellschaft an weißgedeckten Tischen, um sich an Musik, Gesang und Plaudereien zu erfreuen.

Auch etliche Einheimische und Auswärtige verfolgten – ebenfalls bei Kaffee und Kuchen – das muntere Treiben der geselligen Runde in ihren prächtigen historischen Kostümen. Tonangebend bei lebhafter Konversation und heiterem Gesang waren Hans-Peter Hahn als Friedrich Franz I. und Dr. Peter Kupatz als dessen Leibarzt Prof. Dr. Samuel Gottlieb Vogel. Auch Oberlandforstmeister Eggers, in dessen Haut seit vielen Jahren Karsten Allwardt schlüpft, trug zum Beispiel mit kritisch-humoristischen Äußerungen über das zum Urwald verkommenen Stahlbad zur allgemeinen Erheiterung bei.

Hintergrund: Großherzog Friedrich Franz I. ging auf Anraten seines Leibarztes in der Ostsee in Heiligendamm baden und gründete daraufhin dort 1793 das erste deutsche Seebad.

Die Dialoge amüsierten auch die Rostockerin Sigried Pfafferott: „Toll, wie sich die Akteure die Bälle zuspielen. Da ist zu spüren, dass sie mit Leib und Seele bei der Sache sind. Es macht große Freude, ihnen zuzuhören.“ Sie zählte später zu denen, die gerne Hahns Aufforderung folgten und den Refrain seines jüngsten, extra für den Anlass um zwei Strophen erweiterten Doberan-Liedes mitsangen: „Hallo Leute, so manche Attraktion gibt’s hier in Bad Doberan seit vielen Jahren schon“.

Erstmals badet die Gesellschaft ab

Auch in den Ruf „Zugabe, Zugabe“ stimmte sie begeistert mit ein. Dass es nicht sofort zu diesem gewünschten Bonus kam, war Leibarzt Vogel geschuldet. Der verkündete nämlich dem überraschten Publikum: „Eine Zugabe gibt es erst am 18. September!“ Damit plauderte er fast nebenbei aus, was bislang noch eher hinter vorgehaltener Hand erzählt wird: Am genannten Spätsommertag will die historische Badegesellschaft die Saison erstmals mit einem Abbaden beenden. Dabei, so das Versprechen, soll auch Friedrich Franz I. samt Akkordeon noch einmal eine Probe seines Könnens geben dürfen. Doch so lange mochte Majestät nicht warten, sondern ließ auf der Stelle „Dat du min leevsten büst“ hören. Natürlich ebenfalls mit einer zusätzlichen, jedoch „etwas frivolen Strophe“, wie sein Leibarzt schmunzelnd anmerkte.

Angesichts des Amüsements war das Bedauern in Badegesellschaft, Aquanostra-Verein und Publikum darüber groß, dass ihre langjährigen Mitstreiter Hans-Peter Hahn, Peter Kupatz, die demnächst einen runden Geburtstag feiern, ausscheiden werden. Auch Ex-Bürgermeister Hartmut Polzin, am Sonnabend verhindert, werde sich diesem Schritt anschließen, war zu hören. Die Kaffeetafel war daher für Stadtpräsidentin Katy Hoffmeister und Bürgermeister Jochen Arenz ein willkommener Anlass, um sich bei den Alt-Akteuren Hahn und Kupatz persönlich für ihr Engagement zu bedanken. Neben Blumen erhielten die Überraschten eine kleine Flasche Likör. Das Besondere daran: Die fruchtigen Zutaten für die leckere, aromatische Spirituose stammen von einem der ältesten Maulbeerbäume Mecklenburg-Vorpommerns in Althof.

Stadtpräsidentin Katy Hoffmeister und Bürgermeister Jochen Arenz (l.) überreichten Hans-Peter Hahn 3. v. l), Dr. Peter Kupatz und Karsten Allwardt (r.) Blumen und Maulbeerbaum-Likör. Quelle: Werner Geske

Selfie mit dem Großherzog

Zu denen, die sich die stimmungsvolle Veranstaltung nicht entgehen ließen, gehörte die gebürtige Doberanerin Brigitte Müller, heute in Hannover zu Hause. Mit Tochter und Enkelin verfolgte sie hingerissen das Geschehen. Mit den Worten „Ich bin begeistert. Eine wunderschöne Sache“, stürmte sie auf Ihre Majestät zu und bat erfolgreich um ein Selfie. Das mit Handy geschossene Foto und schöne Erinnerungen nimmt sie mit heim an die Leine.

Brigitte Müller, aus Hannover angereist, bat Hoheit um ein Selfie. Quelle: Werner Geske

Am Gelingen des Nachmittags hatten auch Corinna Fritzsch (46), Lehrerin an der Bad Doberaner Musikschule, und ihr Schüler Jarno Buchhäusl (16) einen Anteil. Sie erfreuten unter anderem mit Musik von Vivaldi. „Wir haben erst am Wochenanfang die Anfrage bekommen, ob wir hier spielen können. Obwohl das etwas kurzfristig war, haben wir uns doch sehr gefreut, denn solche Auftritte waren in Corona-Zeiten ja leider nicht möglich“, sagte die Musikerin.

Veranstaltungen Wasserfest Ein Papierworkshop mit Amina Appelt in der Ateliergemeinschaft Feinart im Alexandrinenhof gibt es am 14. Juni um 15 Uhr. Gedacht ist er für große Kinder und jung gebliebene Erwachsene. Eine Führung im Klostergelände unter dem Thema „Wasserwirtschaft der Zisterzienser“ wird am 15. Juni ab 15 Uhr durchgeführt. Treffpunkt ist vor dem Kornhaus. Am 18. Juni gibt Eva Firzlaff ab 16 Uhr im Roten Pavillon eine Märchenstunde für Kinder ab fünf Jahren. Eine naturkundliche Führung durch den Hütter Wohld entlang der Teichkette der Zisterziensermönche wird am Sonntag, 20. Juni von 10 bis 14 Uhr angeboten. Treffpunkt: Hütten, großer Parkplatz. Alle Termine auf https://bad-doberan-heiligendamm.de/aquanostra

Für den kulinarischen Genuss sorgten Mitglieder des Vereins Roter Pavillon. Jule Müller, Eva und Reinhard Firzlaff boten selbstgebackene Eierschecken, Kirsch-, Rhabarber- oder Mohnkuchen zum duftenden Kaffee und fanden damit großen Zuspruch.

Am Ende gab es sogar noch einen direkten Bezug zur nun begonnenen Aquanostra-Woche. Kurze, aber heftige Regenschauer sorgten zumindest für Wasser von oben, allerdings auch den etwas überstürzten Abbruch des Großherzoglichen Hofstaates. Die Hoheiten sahen zu, dass sie ihre kostbare Garderobe in Sicherheit brachten. Also: Auf Wiedersehen im September! Es wird dann der letzte Auftritt für Hahn, Kupatz und Polzin in ihren angestammten Rollen sein.

Von Werner Geske