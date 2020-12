Der kleine Hafen am Schnatermann in der Rostocker Heide wurde mit sofortiger Wirkung gesperrt. Bootsliegeplätze sind betroffen, auch für das Anlegen der Fahrgastschiffe in der kommenden Sommersaison sieht es schlecht aus. Grund sind erhebliche Mängel an der Kaianlage. Die Ortsbeiräte Markgrafenheide und Gehlsdorf Nord fordern schnelle Lösungen.