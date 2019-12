Bad Doberan

Während sich der Profisportler Carla Nagel nähert, stellt sie sich in Position. Sie weiß genau, wann sie auf den Auslöser drücken muss, um den Moment einzufangen, der ein brillantes Bild ausmacht. Die 23 Jahre alte Doberanerin machte sich bereits einen Namen durch ihre Sportfotografie, die sie im Oktober für eine Woche zum Triathlon Ironman nach Hawaii führte. Viel unterwegs, führt sie ihr Herz aber immer wieder in die Heimat. Diese hat sie auch mit ihrer Kamera festgehalten und jetzt einen Jahreskalender 2020 mit ihren Fotografien herausgebracht.

Auch, wenn sie zuerst in Bargeshagen und Sievershagen Steuerfachangestellte lernte, so wusste die junge Frau schon lange, dass die Fotografie ihr Herz einnahm, darin eingeschlossen ist auch ihr Lebenspartner Marcel Hilger, der ebenfalls Fotograf ist. Er brachte ihr die Welt der Sportfotografie näher. „Wir haben uns Ende 2017 bei einem Radcross- Rennen in Zeven kennengelernt“, sagt sie. Seit diesem Herbst studiert Carla Nagel Mittelstandsmanagement in Koblenz, wo sich beide ihre Zukunft aufbauen wollen. „Das dreijährige Studium ermöglicht mir nun auch mehr Freiheiten, die ich für die Arbeit als Fotografin brauche.“

Geschenk zu Weihnachten inspiriert zum Hobby

Jetzt stellt Carla Nagel ihren Bildkalender 2020 „365 Tage Bad Doberan“ vor und versah ihn mit schönen Aufnahmen als Liebeserklärung an ihre Heimat. Viele Stunden verbrachte die Nachwuchsfotografin hinter dem Sucher ihrer Kamera. So hielt sie unter anderem den Molli in einer verschneiten Winterlandschaft, den Roten Pavillon in Herbststimmung und das Münster im Abendlicht fest. Der Kalender ist zum Preis von 14,90 Euro im Klosterladen, im Buchladen am Markt, in der Bücherei Teichert im Ostseepark, sowie in der Kühlungsborner Strandbuchhandlung erhältlich.

Der Molli fährt durch die Schneelandschaft. Quelle: Carla Nagel

Alles fing mit ihrem Vater an, der ihr 2010 zu Weihnachten eine kleine Digitalkamera schenkte. Seitdem fotografiert Carla Nagel vor allem Sport und Landschaften – jetzt allerdings mit den Canon-Kameras 7D und 5D. „Mit meinen Eltern waren wir immer viel in der Natur. Das prägte mich“, sagt sie.

Doch die Sportfotografie nimmt noch mehr Raum ein: „Mein Bruder ist im Radsport aktiv, sodass ich schon recht früh anfing ihn zu begleiten“, sagt sie. Carla Nagel gehört dem Radsportverein Bad Doberan an und ist sehr viel unterwegs. Dadurch, dass sie mit ihrer Arbeit zur Rad- WM in Österreich überzeugte, kam sie auch nach Hawaii.

„Der Reiz an der Sportfotografie ist immer wieder Neues zu finden. Sich selbst zu übertreffen und neue Motive zu entdecken.“ Ihre Familie steht hinter ihr und unterstützt Carla Nagel in ihrer kreativen Entwicklung. So oft es geht besucht sie ihre Eltern in Doberan. „Und ansonsten gibt es ja die sozialen Medien über die wir Kontakt halten.“ Wenn Carla Nagel durch Doberan geht, sieht sie immer wieder Neues. „Viele Leute laufen nur mit Scheuklappen und sehen all das Schöne nicht mehr“, bedauert sie. „Als Fotografin achte ich mehr auf alles, was um mich herum geschieht. Das entspannt auch, nimmt den Stress.“

Das Bad Doberaner Münster. Quelle: Carla Nagel

Carla Nagel überlässt ein gutes Foto nicht dem Zufall. Vor den Rennen fährt sie mit ihrem Partner die Streckenpunkte ab und sucht so die beste Position für gute Bilder. „Ansonsten gibt es im Internet Sonnenradare, sodass ich sehe wie die Schatten sich verhalten werden.“ Das kam ihr auch in Hawaii zugute. In diesem Jahr fotografierte Carla Nagel auch das Ostseemeeting auf der Pferderennbahn in Bad Doberan. „Das war das Spannendste seit langem. Jede Sportart hat ihre Herausforderungen“, sagt sie. „Die letzten zwei Jahre waren voller Höhepunkte für mich. So war ich in Nizza zum Triathlon Halb Distanz WM, dann in Dänemark zur Radcross-WM.“

Carla Nagel möchte noch mehr von der Welt sehen, die Herausforderungen angehen, die das Leben als Fotografin mit sich bringt. Davon leben können ist ihr Traum, der gar nicht mehr so weit weg zu sein scheint. Doch den Rest des Jahres steht erst einmal nichts mehr an. Nur büffeln für das Studium. „Im Januar habe ich erste Prüfungen. 2020 geht es im Februar dann zur Cross WM in die Schweiz und zur Bahn WM.“

Lesen Sie auch

Von Sabine Hügelland