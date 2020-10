Kaminer Dorfschule wird Freizeit- und Ferienparadies

Kamin/Motin

Acht Jahre lang sei sie dort in Kamin zur Schule gegangen, sagt Margret Kaschewski über ein größeres Haus an der Ecke Passeer Straße/Neu Kariner Weg: „Gestern fuhr ich da lang und habe geguckt – dann habe ich gedacht, der macht ja alles flott“, sagt sie dieser Tage achtungsvoll. In den Jahren 1948 bis 1956 hatte sie hier von der ersten bis zur achten Klasse diese Dorfschule besucht, bevor sie dann gemeinsam „mit drei Leuten“ aus ihrer Klasse in Neubukow noch die mittlere Reife bekam, also die zehnte Klasse abschloss.

In Kamin seien damals immer zwei Klassenstufen in einem Raum unterrichtet worden, erzählt die Moitinerin: „Die erste und zweite, die dritte und vierte und immer so weiter. Vorn gab es zwei Klassenräume, hinten zwei kleinere. Ich bin stets zu Fuß hin, kein Bus, kein Fahrrad.“

Teschower koordiniert die Bauarbeiten

Zunächst hätte sie sich als kleines Kind auf ihrem Hof noch vorgestellt, wie sie per Leiter über den Zaun auf das Nachbargrundstück – dort war jahrelang die Moitiner Grundschule gewesen – klettern könnte, um dann als Schülerin ganz fix in den Unterricht zu gelangen: „Man hätte ja auch rumgehen können“, lacht sie heute über ihre einstigen Gedanken. Zumal in Moitin die Schule bereits dicht war, als Margret Kaschewski Abc-Schützin wurde.

Als Manfred Wodars im Nachbardorf Kirch Mulsow in die Schule ging, hatte Margret Kaschewski schon längst ihre mittlere Reife in der Tasche – jetzt koordiniert der Teschower Trockenbauer und ehrenamtliche Bürgermeister der Gemeinde Alt Bukow die Sanierungs- und Umbauarbeiten der alten Dorfschule von Kamin in Carinerland. Im Auftrag der Familie Riehle aus der Nähe von Pirna.

Blick auf die Baustelle mit der einstigen Dorfschule von Kamin. Quelle: Thomas Hoppe

„Mein Mann war schon als Kind Ostsee-Urlauber, schon immer“, erzählt Ines Riehle, die vor fünfzehn Jahren diesen Küstenfan aus der Sächsischen Schweiz kennenlernte: „Und wir sind jedes Jahr an der Ostsee – fühlen uns hier sehr wohl, wir lieben das Meer.“

Ihnen würde die ruhige Art der Mecklenburger gefallen und die seien immer sehr nett: „Der Unterschied ist wirklich krass, wenn man wieder nach Hause kommt. Hier ist alles e’ bissel langsamer, angenehmer“, erklärt die gebürtige Pirnaerin. Ein so großes Haus mit über 200 Quadratmetern Grundfläche, wie die einstige Dorfschule von Kamin, hätte es nicht sein müssen, aber sie wollten so ein großes Grundstück von 3300 Quadratmetern – vor allem für die zahlreichen Bepflanzungen, die Malermeister Torsten Riehle bereits unter seine Fittiche genommen hat.

Wohnung soll im Frühjahr 2021 fertig sein

Letztens sei hier eine „ganz alte Frau“ gewesen, die „jetzt im Westen“ wohne und deren Kinder sie extra nach Kamin gefahren hätten, auch damit sie ihre Schule noch einmal sehen könnte: „Sie hat sich so gefreut, hier hätte sie gesessen, dort vorn sei die Tafel gewesen – so richtig cool!“. Das berichtet begeistert die studierte Oberstufenlehrerin in ihrem künftigen Wohnzimmer. Mit dieser Wohnung würden sie wohl im nächsten Frühjahr fertig werden, im Februar vor drei Jahren hatten die Riehles das Grundstück gekauft.

Ursprünglich hätten sie in der Nähe von Graal-Müritz gesucht, seien dann aber vom Ospa-Makler auch auf die andere Seite des Kreises aufmerksam gemacht worden: „Die ist gar nicht so schlecht, man kannte die ne.“ Von hier aus komme man auch schnell mal nach Schwerin oder zum Musical nach Hamburg. Gern seien sie am Strand von Heiligendamm: „Das ist noch e’ bissel urig, nicht so groß aufgeputscht, so’n bissel DDR-mäßig, die Buden dort.“

Auch die Fahrradwege seien hier gut, in Sachsen gebe es nur wenige davon. Dafür gebe es dort mehr Handwerker als hier, aber auch der Bauboom sei hier Wahnsinn.

Lob für Handwerker der Region

„Wir haben Glück, dass wir einheimische Handwerker gefunden haben, die Einheimische empfehlen. Die kann ich anrufen und sie gehen her – finde ich gut, das macht nicht jeder, man kann sie laufen lassen“, schätzt Ines Riehle ein und lobt die Tischlerei Prüter und Dörbandt Elektroinstallation aus Neubukow, den Bastorfer Garten- und Landschaftsbau Zastrow wie den Trockenbau- und Hausmeisterservice von Manfred Wodars. Auch mit den Nachbarn kämen sie „super klar“.

Zunächst soll das Kaminer Haus der Riehles, die zwei erwachsene Töchter und bereits zwei Enkel haben, als Ferienquartier genutzt werden. Doch eigentlich, so sagt es die Frau, hätten sie den Wunsch hier herzuziehen: „Wir müssen mal schauen, vielleicht vermieten wir auch teilweise.“

Von Thomas Hoppe