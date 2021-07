Bad Doberan

Maske ab und genießen: Rockmusik ist, nach 200 Tage Pause, zurück auf der Kamp-Theater-Bühne. Jubel, Applaus und Fanliebe flogen am Sonnabendabend dem Musiker Max Zeug und der Band Bad-Penny zu, als die „Springsteen Show“ über die Bühne im ausverkauften Konzert lief. Masken mussten nur bis zu den Sitzen getragen werden. Dann galt es im Schachbrettmuster die Sessel zu besetzen – Corona geschuldet.

Ein Erlebnis mit und ohne Masken tragen

„Endlich geht es wieder los. Das ist ein Erlebnis“, sagte Gabriele Witt. „Wir haben das letzte Konzert vor dem Lockdown mit Max erlebt und nun wieder das erste danach. Wir sind echte Fans“, so die Warnemünderin. Allerdings wurde darauf geachtet, dass die Maske bis zum Sitzplatz getragen wurden. „Es wurde eine gute Lösung mit der Maske gefunden, finden wir“, machte sie klar. „Wir wären aber auch gekommen, wenn wir sie die ganze Zeit tragen müssten“, sagte ihr Mann Helmut Witt.

So sahen es viele der Gäste wie auch Resi Kaykan. Sie ist Fan der Musik von Max Zeug und Bad Penny. „Ich wollte unbedingt dabei sein“, sagte die Doberanerin. „Man hat sich darauf gefreut. Die Maske sehe ich nicht als Problem.“ Jenny Richter half am Eingang die Adressen der Gäste aufzuzeichnen: „Die Leute sind regelrecht ausgehungert nach Konzerten, Kultur überhaupt.“

Zwei 15-Jährige als Bandunterstützung mit auf der Bühne

Die 15-jährigen Richard Gorny und Farell Witt standen mit auf der Bühne und durften an ihren Instrumenten begleiten. Aufgeregt seien sie nicht, sagten sie kurz vor dem Konzert und spielten schon recht lässig neben den gestandenen Musikern.

Super Stimmung im Kamp-Theater

Schon als die Max Zeug und Bad-Penny die Bühne betraten war die Stimmung super und steigerte sich von Song zu Song. „Man muss erst wieder reinkommen“, sagte Ola Van Sander, Bad-Penny-Frontmann. „Wir hatten zwar schon Auftritte in Warnemünde, Düsseldorf und der Nähe von Köln, aber für das Kamp-Theater schlägt unser Herz besonders“, so Van Sander, der seit 1995 Sänger und Gitarrist der Folk Rock Band „Bad Penny“ ist. „Das ist eine tolle Location.“ Am 3. August nimmt die Band am Spendenkonzert für die Flutopfer in Warnemünde teil.

„Klar bin ich Fan dieser Musik“, sagte Eva Firzlaff. Max Zeug spielte ja schon vor dem Roten Pavillon, so die Vorsitzende des Kunstvereins Roter Pavillon in Doberan. „Ich finde es auch toll, wie sich Ola Van Sander zurück nimmt und dem Jungen die Show überlässt.“

Ola Van Sander entdeckte Max Zeug

„Ola wurde auf mich aufmerksam, und gemeinsam spielten wir einige Songs“, sagte Max Zeug. Seitdem nutzen sie jede Gelegenheit gemeinsam aufzutreten. „Ich bin mit dem Kamp-Kino groß geworden und war schon als kleiner Junge hier Gast“, sagte Max Zeug. „Deshalb hat es für mich eine besondere Bedeutung, hier zu spielen.“ Normalerweise treten sie im Winter dort auf. „Aber wir wollten so schnell es geht auf die Kamp-Bühne, schon, um das Haus zu unterstützen.“

Durchhalten bis an die Grenzen, um das Haus zu retten

„Nur um die 120 von an die 250 Plätze durften wir besetzen“, sagte Hauseigentümer Hugo Rauchstädt. Mehr wäre besser. „Das war hier richtig Dunkeltuten. Doch zum Glück geht es wieder los.“ Denn so eine Einrichtung mit 340 Quadratmetern kostet ordentlich, auch wenn sie ungenutzt ist. „Ich hatte schon Gedanken des Aufgebens“, sagte er ehrlich. „Das ging an die Substanz.“ Rauchstädt bietet neben dem Kino-und Kulturverein Bad Doberan eigene Konzerte an, um die Räumlichkeiten finanzieren zu können. Ihm zur Seite steht seine Tochter Lydia Bierstedt: „Wir arbeiten im Doppelpack.“ Sie ist im Gegensatz zu ihm jedoch Vereinsmitglied. „Es geht darum, Geschichte zu bewahren und das Haus wieder zu beleben“, sagte sie.

