Bad Doberan

Die Wege werden erneuert, Spielgeräte auf dem Kamp aufgestellt, im vierten Quartal soll die Parkanlage fertig saniert sein. Damit diese nicht missbraucht wird, war immer wieder über eine Satzung gesprochen worden. Unter anderem sollen keine schweren Fahrzeuge mehr auf der Grünfläche fahren, bei Festen wie Kampfest oder Kinderfest Karussell und Co. auf die August-Bebel-Straße ausweichen.

Was künftig erlaubt und verboten sein wird, soll in der Grünordnungssatzung der Stadt geregelt werden. Diese müsse überarbeitet werden, so Bürgermeister Jochen Arenz als Reaktion auf die Beschlussvorlage von Harry Klink (Freie Wähler/Kuss), der eine Satzung für den Kamp fordert. Bis der Kamp fertig saniert sei, würde dieses aber nicht geschehen. Das brauche mehr Zeit.

Bauarbeiten jetzt auch auf der Südseite

Die Bauarbeiten auf dem Kamp haben sich mittlerweile auf die Südseite ausgeweitet. Derzeit werden die Wege südlich des roten Pavillons erneuert. Wie Ute Busse vom Amt für Stadtentwicklung und Umwelt mitteilt, würden die Arbeiten auf dem Kamp im vierten Quartal beendet werden. Nur das Wasserspiel zwischen Rotem und Weißem Pavillon werde im kommenden Jahr bis zum Sommer dann noch eingebaut.

Der nördliche Bereich rund um den weißen Pavillon ist wieder begehbar. Hier ist auch schon der Balancier- und Geschicklichkeitsparcours für die Kinder aufgebaut, jedoch noch nicht freigegeben. Im südlichen Bereich werden Wipptiere und eine Drehscheibe mit Tieren installiert. Nach wie vor gibt es auch eine Querungsmöglichkeit von Innenstadt Richtung Kreisverwaltung auf Höhe des Roten Pavillons. Für die Neugestaltung des Kamps sind 2,24 Millionen Euro vorgesehen, die mit Städtebaufördermitteln unterstützt wird.

Von Anja Levien