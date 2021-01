Wischuer

Engelfiguren beschützen ihr Haus, in dem ein Geist lebt: Der Weingeist. Denn Karin Friedrich stellt Wein her – aus allem, was ihr Garten bietet. Ihr Lieblingswein besteht aus schwarzen, bittersüßen Hagebutten. Ihr wertvollster Wein ist der aus Himbeeren. Die Farbe ist ein dunkles Rosa wie Rosenblüten. Drei bis vier Kilogramm Himbeeren braucht sie, um zehn Liter Wein zu erhalten, und die müssen erst einmal gepflückt werden.

„Ich habe mehrere Himbeersträucher. Meine große Familie versorgt mich jedoch auch mit Früchten“, sagt die 68-Jährige. Als Dankeschön bekommen die Angehörigen natürlich Wein, denn Karin Friedrich ist eine Wein-Fee, die mit Vorliebe anderen damit eine Freude bereiten möchte.

Weinballons im ganzen Haus

Für die Leser der Ostsee-Zeitung verrät sie ihr Himbeerwein-Rezept zum Nachmachen. Acht Weinballons stehen zurzeit in ihrem Haus. Sie sind überall verteilt, wo es nicht so warm ist, damit der Wein nicht „kippt“. Auch im Schlafzimmer. Dort ist es eisig, aber sie habe einfach zu viel Hitze und deshalb sei es ihre beste Schlaftemperatur, sagt Karin Friedrich.

Dunkelrot, fast schwarz, rosa oder gelblich – die Weine aus Erd- und Brombeeren, von Schlehen oder Bananen besitzen schöne Färbungen und schmecken besonders gut. Das mag daran liegen, dass sie in alles, was sie macht, ein Quäntchen Liebe mit hineingibt.

Seit 40 Jahren lebt die fünffache Mutter in Wischuer. Hund Rudi wacht auf dem Hof, Katzen teilen sich mit ihm den Fressnapf. Futterneid gibt es nicht. Über 200 Engelfiguren sitzen in Blumentöpfen, hängen an der Wand oder stehen auf Möbeln – ein weiteres Hobby von ihr, wie auch das Malen. 25 Jahre lang war Karin Friedrich in einem Kühlungsborner Wohnheim in der Behinderten-Betreuung tätig. In der DDR brachte sie als ausgebildete Zirkelleiterin für Keramik an Schulen Kindern und Erwachsenen das Töpfern bei. Und noch heute fertigt sie Figuren wie Engel oder „De Fischer un sin Fru“ an. Auch sie werden an die Familie verschenkt.

Bananenwein machte den Anfang

Einfach nichts zu tun, war Karin Friedrich mit Beginn der Rente zu langweilig. Als ihr Mann einmal Wein aus den Garten-Trauben herstellte, war ihr eigener Experimentiertrieb geweckt. „Aber es gibt 1000 Weine aus Trauben, die besser schmecken. Ich schenkte ihm selbst gemachten Bananenwein zum Geburtstag“, sagt sie. Weil dieser nicht nur ihm, sondern der ganzen Familie mundete, begann die kreative Frau, die Herstellung zu verfeinern.

Sie las sich viel an und probierte aus. Die Rezepte variieren. „Schwarze Hagebutten entdeckte ich zufällig an einem Parkplatz und dachte erst, sie sind nicht mehr gut. Ich aß eine und merkte: Sie müssen so aussehen“, erinnert Karin Friedrich sich und schmunzelt. Dieser Wein steht am längsten – also mindestens ein Jahr lang – bis er genießbar ist. Andere sind nach einem halben Jahr oder weniger bereits trinkfertig.

So entsteht Himbeerwein

Himbeerwein ist ihr Kostbarster, denn dafür werden sehr viele Früchte benötigt. Die Etiketten malt sie selbst. Quelle: Sabine Hügelland

„Die Früchte für meinen Himbeerwein pflücke ich in Etappen und friere sie dann ein, damit ich am Ende ausreichend habe“, lässt sie wissen. Die drei bis vier Kilogramm Beeren zerstampft sie und gibt drei Kilogramm Zucker hinzu. Um die drei Liter Wasser und ein Antigeliermittel sowie Hefenährzusatz kommen mit hinein. „Am Schluss gebe ich Portweinhefe dazu. Man kann auch andere Weinhefen nehmen, aber er passt für mich am besten. Seine Alkoholtoleranzgrenze liegt bei bis zu 18 Prozent und nicht wie sonst bei um die zwölf. Damit sind die Weine haltbarer.“

Anschließend kommt ein Gärverschluss auf den Plastik-Weinkanister oder Glasballon. „Alles bleibt acht bis 14 Tagen stehen, je nachdem, wie schnell es zu blubbern anfängt“, sagt sie. Danach filtert Karin Friedrich die Flüssigkeit durch ein Sieb. Den Maischefruchtkuchen gibt sie in eine spezielle Saftpresse und füllt danach den Wein in einen sauberen Behälter. Sind es keine zehn Liter, kommt Wasser hinzu.

14 Tage bis zu drei Wochen sollte der Wein weitergären, bis sie ihn mit einem Schlauch vom Bodensatz abzieht und wieder umfüllt. „Es mögen nicht alle, aber ich setze Schwefel hinzu, damit der Wein gesund bleibt. Das ist mir sicherer“, sagt sie. Ist der Wein fertig, füllt sie ihn in Flaschen ab, die sie zuvor sterilisiert hat. Ihre Etiketten malt Karin Friedrich selbst, denn auch das kann sie. Lange lagern die Weine bei ihr nicht. Die Familie und der Freundeskreis sind groß und bereits sehr verwöhnt.

Von Sabine Hügelland