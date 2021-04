Rövershagen

Beim Betreten der großen Scheune auf Karls Erlebnishof in Rövershagen kommt den Besuchern sofort der Geruch von frischen Backwaren entgegen. Im Bauernmarkt ist es ruhig an diesem frühen Dienstagnachmittag, im Hintergrund ist Musik zu vernehmen, eine Lautsprecherdurchsage weist auf die Corona-Sicherheitsregeln hin.

Doch von Gedränge und Menschenmassen keine Spur: Wo sich in Vor-Corona-Zeiten zahlreiche Besucher dicht an dicht durch die Gänge geschoben haben, schlendern nun nur wenige Kunden durch die Reihen. Sie sind allein oder in kleinen Gruppen unterwegs und tragen einen Mund-Nasen-Schutz.„Schade, dass die Probierstationen geschlossen sind“, sagt eine Frau. Sie sieht sich die Marmeladen an und legt schließlich ein Glas in ihren Einkaufskorb.

Waren für den täglichen Bedarf

Auch in der Hof-Gärtnerei und am Imbissstand geht es ruhig zu. „Es ist schon ein bisschen ungewohnt“, beschreibt eine Verkäuferin die Situation. „Vielleicht sind viele verunsichert, weil sie denken, dass sie einen negativen Corona-Test brauchen. Aber selbst wenn es so wäre, könnten sie ihn ja hier bei uns kostenlos machen lassen.“

Notwendig sind jedoch weder eine solche Bescheinigung noch ein Termin zum Shoppen: Der Bauernmarkt des Erlebnishofes mit vielen Lebensmitteln im Sortiment, die Manufakturen und die Gärtnerei dürfen auch in Pandemie-Zeiten weiterhin öffnen. Ähnlich wie Supermärkte und Drogerien fallen diese Einrichtungen unter die Regelungen für den täglichen Bedarf.

„Es liegt was in der Luft“

Silvia Mathwig möchte bei Karls an diesem Dienstag nur schnell Kuchen kaufen. „Mein Sohn ist Allergiker und verträgt eine Sorte, die es hier gibt, sehr gut“, erklärt sie. Die Frau aus Klein Kussewitz kommt gern mit ihren Kindern nach Rövershagen.„Das Essen schmeckt, die Menschen sind nett, man kann sich hier normalerweise den gesamten Tag aufhalten“, sagt sie und lacht. „Im Moment ist es etwas gruselig. Wie eine kleine Geisterstadt, man merkt, dass was in der Luft liegt.“

Es ist nur wenig los bei Karls am Dienstag Quelle: Frank Söllner

Sohn Ben ist enttäuscht. „Die Fahrgeschäfte haben zu“, sagt der Neunjährige, der sich auf die Raupen- und die Traktorbahn gefreut hat. „Das ist nervig.“ Für den Jungen stehen jedoch noch zahlreiche weitere Attraktionen zur Verfügung. Da landesweit Spielplätze im Freien öffnen dürfen, dürfen auch bei Karls der Feenwald, die Kartoffelsackrutsche, die Hüpfkissen und die Riesenschaukel genutzt werden.

Kinder sind begeistert

Der fünfjährige Theo hat sich im Außenbereich richtig auspowert, bevor es nun zurück nach Schleswig-Holstein geht. Die Familie aus Schwarzenbek hat Verwandte in Stralsund besucht und auf der Rückreise einen Stopp eingelegt. „Der Berg, an dem man hochklettern und hüpfen kann, ist richtig cool“, berichtet Theo. Seine Schwester Letizia nickt zustimmend. „Und ich mag die Erdbeermarmelade und die Schokolade“, ergänzt die Neunjährige.

Die Süßwaren haben es neben diversen Deko-Artikeln in die Einkaufstüte geschafft, die Mutter Steffi Stuth in ihrer Hand hält. „Uns gefällt es immer gut bei Karls. Bisher kannten wir das hier nur sehr voll, aber heute waren wir fast allein dort“, sagt die 37-Jährige. „Wir haben Glück, dass sie in der aktuellen Zeit öffnen dürfen.“

Eiswelt nur mit Test

In die Eiswelt hat es die Familie nicht geschafft. Diese darf zwar als Ausstellung – solange die Inzidenz unter 150 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen liegt – öffnen, hier gilt jedoch eine Test- und Terminpflicht.

Stephanie Hall und Tom Koof Quelle: Frank Söllner

Stephanie Hall und Tom Koof aus Nordrhein-Westfalen, die ebenfalls auf Familienbesuch in MV sind, haben diese Hürde jedoch auf sich genommen. „Man kann sich doch direkt hier testen lassen. Wir kamen sofort dran und hatten schnell unser Ergebnis“, sagt Koof. „Wir mussten nicht warten und auch in der Eiswelt gab es sofort einen Termin.“ Ihm war es wichtig, seiner Begleitung den Hof einmal zu zeigen. „Ich war vor vier Jahren schon hier und habe immer viel davon erzählt.“

Überwältigt von den Eindrücken

Stephanie Hall ist beeindruckt. „Ich war erst einmal total überfordert von der ganzen Auswahl“, sagt sie. „Es ist spannend zu sehen, wie in den Manufakturen alles selbst hergestellt wird. Die Mitarbeiter erklären alles ganz genau.“

Koof nickt. „Es ist natürlich traurig zu sehen, wie leer alles ist und dass die Gastronomie geschlossen hat“, sagt er. „Aber auf der anderen Seite hat man so mal mehr Gelegenheit, sich alles in Ruhe angucken zu können.“ Mit Deko-Artikeln, Keramik, Dips und Popcorn in den Einkaufstaschen geht schließlich zurück in die Heimat.

Regeln und Öffnungszeiten Der Manufakturen-Markt mit der Hof-Gärtnerei ist täglich von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Die Eisskulpturen-Ausstellung schleißt bereits um 18 Uhr, letzter Einlass ist 17.30 Uhr. Einen Termin sowie einen negativen Corona-Test braucht man für das Shoppen im Bauernmarkt nicht. Da die dort verkauften Waren größtenteils Lebensmittel sind, fällt der Markt unter die Regelungen für den Handel des täglichen Bedarfs. Einen Termin sowie einen negativen Test braucht man hingegen in der Eiswelt. Ausstellungen dürfen landesweit bis zu einer Inzidenz geöffnet bleiben. Die Außenspielplätze, wie der Feenwald, die Kartoffelsackrutsche, die Hüpfkissen oder die Riesenschaukel sind wieder täglich nutzbar – es gilt die Regelung für Spielplätze im Land. Die Fahrattraktionen müssen hingegen geschlossen bleiben. Das Corona-Testzentrum im Waffelhaus hat geöffnet, dort können sich alle täglich von 8 bis 18 Uhr auf Corona testen lassen.

Von Katharina Ahlers