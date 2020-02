Karneval: Bad Doberan feiert die 20er Jahre

Bad Doberan

Es glitzert und schimmert in der Sporthalle am Busbahnhof: Die goldenen 20er Jahre haben die Bad Doberan am Sonnabend wieder aufleben lassen. Dem Aufruf des Doberaner Karnevalklubs DKK 88 „Kleidet euch nobel und legt fein die Haare – der DKK feiert die 20er Jahre“ sind viele der etwa 500 Gäste gefolgt. Die Frauen haben Paillettenkleider angezogen, das Haar mit Federschmuck verziert. Das Accessoire der Männer an diesem Abend: Hosenträger.

Petra Davidek hat sich gegen ein schickes Kleid und für das Outfit eines Zeitungsjungen entschieden. „Das passt in die 20er Jahre“, sagt die 50-Jährige. Damals seien die Schlagzeilen der Zeitung noch auf der Straße ausgerufen worden.

Maxi Nicolaisen und Moritz Ludwig haben ebenfalls ihren eigenen Stil gefunden und sich Luftballons in Form einer 20 auf einen Haarreif geklebt und diesen auf den Kopf gesetzt. Für Moritz Ludwig sei der Karneval wie ein Klassentreffen. „Wir freuen uns, Leute zu treffen und zusammen Spaß zu haben“, sagt der 26 Jahre alte Bad Doberaner. Maxi Nicolaisen habe früher im Verein getanzt, sei dann weggezogen. Jetzt freuen sie sich auf das Programm.

Etwa 500 Gäste haben am Sonnabend Karneval in der Sporthalle am Busbahnhof in Bad Doberan gefeiert.

Mit dabei auch Philipp Engler. Der 35-Jährige hat für den Abend ein Frack angezogen. In den 20er Jahren hätte er gerne gelebt. „Man sagt ja, sie waren golden“, so der 35-Jährige. Und die Musik von Max Raabe, der die Musik der 20er Jahre in Erinnerung ruft, spreche dafür.

Das Programm des Karnevalklubs beginnt mit einer Schießerei, in die nichts ahnend ein Berliner gerät. Der ist neu in der Gegend, trifft auf einen Gangster mit Revolver, der ihn unter seine Fittiche nimmt. Düster wird das Programm aber keinesfalls. Im Gegenteil.

Zwei Mitglieder des Männerchors kommen in Lederhosen und karierten Hemden, „sind über die Stülower Alpen“ angereist, treffen auf einen dritten im Bunde, dieser wiederum im Hawaiihemd. Zusammen mit dem Männerchor heizen sie die Stimmung in der Halle mit „Jetzt geht’s los“ von De Höhner an.

Es folgt Tanz und Klamauk eingepackt in Geschichten. Dick und Doof kommen auf die Bühne, öfters die Cantina Band „Spiel denselben Song noch mal“. Zwei Frauen reisen nach New York, werden von der Freiheitsstatue empfangen. Nach dem Einkaufen in der Boutique treffen die Damen gekleidet in Paillettenkleidern auf drei Herren in weißen Hemden und Hosenträgern. Die Party beginnt.

Der Doberaner Karnevalsklub DKK 88 hatte Tanz, Klamauk und Schauspiel zum Thema „Die goldenen 20er Jahre" einstudiert.

Die Showtanzgruppe in blauen Pailettenhosen sowie Fliegerbrillen auf dem Kopf tanzt sich von der Arbeit frei. Auf der der Bühne steht ein Pult, auf dessen Vorhang „Arbeit ist das halbe Leben“ steht. Passend dazu startet die Tanzeinlage mit Geier Sturzflugs „Bruttosozialprodukt – jetzt wird wieder in die Hände gespuckt“ und endet im Partyrausch. Das Männerballett gibt Marlene Dietrich zum Besten und die Tamburos trommeln zum Abschluss des Programms.

Karneval erstmals in neuer Sporthalle

Zum ersten Mal findet der Karneval in der neuen Sporthalle statt. „Wir sind fast 33 Jahre am Start und hatten bereits neun Spielorte“, sagt DKK-Präsident Volker Pietz. Er hoffe, die Halle sei die Lösung für die nächsten 30 Jahre. Ein Manko bisher: „In die Veranstaltungshalle wurden drei öffentliche Toiletten eingebaut. Das haben die Planer geschafft“, sagt er ironisch. Bei guten 500 Leuten im Saal rate er, bei Zeiten loszugehen.

Der Doberaner Karnevalsklub DKK 88 hatte Tanz, Klamauk und Schauspiel zum Thema „Die goldenen 20er Jahre" einstudiert.

Etwa 180 Vereinsmitglieder sind am Sonnabendabend aktiv auf der Bühne und hinter den Kulissen mit dabei. Das Doberaner Blasorchester übernimmt die musikalische Begleitung. „Das Blasorchester ist eigentlich schon eine Arbeitsgruppe des DKK“, sagt Volker Pietz in Bezug auf die langjährige Zusammenarbeit.

Simone Warnke und Kerstin Bohsack sind Fans des Doberaner Karnevals. „Das war ein super Programm, fantastisch“, sagt Simone Warnke jubelnd und wartet dass die Bühne als Tanzfläche freigegeben wird.

Christian und Jenny Bruhn sind ebenfalls beeindruckt vom Programm. Beide sind selbst in Karnevalsvereinen aktiv, er in Neubukow, sie in Neuburg. Die Tanzgruppen hätten ein hohes Niveau, sagt Jenny Bruhn. Christian Bruhn nickt zustimmend. „Mir hat’s gut gefallen, vor allem die Tänze.“

Volker Pietz ist zufrieden. „Das ist viel Arbeit im Vorfeld.“ Auf der Bühne zu stehen, sei für die Karnevalisten dann ein Kick. „Für die Leute ist das der Lohn.“ Applaus und Jubelrufe gab es reichlich.

