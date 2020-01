Bad Doberan

Auch in der Karnevalsaison 2020 feiern die umliegenden Vereine wieder mit bunten Kostümen und ausgefallenen Mottos. Von Live-Band, Männer-Chören und Show-Tanz – die Programme sind vielfältig. Ein Überblick.

Kühlungsborn, am 31. Januar und 2. Februar unter dem Motto „Nach 40 Jahren FKK im Ort – jetzt lebe der olympische Sport“. Veranstaltungsort ist die Turnhalle West, Schulzentrift 1. Am Freitag ist eine Schlagernacht mit Live-Band, am Samstag das Bühnenprogramm. Am 1. Februar Seniorenkarneval um 14 Uhr, ab 20 Uhr Abendprogramm. Am Sonntag Kinderfasching ab 14.30 Uhr. Tickets gibt es im Reisebüro Pit, Hermannstraße 2, und an der Abendkasse. Am Freitag kostet der Eintritt 9,99 Euro, am Samstag 7 bzw. 15 Euro. Kinder zahlen 5 Euro.

Bad Doberan, am 7. und 9. Februar mit dem Motto „Kleidet euch Nobel und legt fein die Haare, der DKK feiert die 20er Jahre“. Die Tickets für Freitag, 20 Uhr, kosten 17 Euro, der Samstagabend ist bereits ausverkauft. Restkarten sind im Einkaufszentrum „Schatzinsel“ und der Bäckerei Braun in der Mollistraße erhältlich. Der Kinderfasching findet Am 8. Februar von 14 Uhr bis 16.30 Uhr statt. Kinder zahlen 4 Euro. Seniorenkarneval ist am Sonntag, dem 9. Februar ab 14 Uhr. Der Kartenpreis beträgt 12 Euro. Veranstaltungsort ist die Sporthalle am Busbahnhof.

Satow, am 21. und 22. Februar jeweils ab 20.11 Uhr mit dem Motto „Glitzer, Glamour und Satow Radau – Satowia feiert 50 Jahre SKV“. Alle Karten sind bereits ausverkauft. Am 20. Februar ab 10 Uhr Kinderkarneval für Kinder bis zur sechsten Klasse. Ab 17.30 Uhr findet dann der Jugendkarneval für Jugendliche ab der siebten Klasse statt. Kinder zahlen 1 Euro, Jugendliche 6 Euro vor Ort am Einlass. Ohne Kostüm verdoppeln sich die Beiträge. Am 23. Februar ab 14.30 Uhr ist Seniorenkarneval. Karten kosten 12,99 Euro und sind im Blumenladen „Sonnenblume“, Alte Gärtnerei 2 in Satow, erhältlich. Gefeiert wird in der Mehrzweckhalle am Satower See.

Kröpelin, am 22. Februar ab 20 Uhr und am 23. Februar ab 15 Uhr. Veranstaltungsort ist die Aula der Grundschule, Schulstraße in Kröpelin. Das Motto lautet „Casino, Glamour-Party und Showtime – der KKV lädt nach Vegas ein“. Die Karten kosten am Samstag 15 und am Sonntag 10 Euro. Sie sind ab dem 3. Februar bei Framm Bürotechnik erhältlich.

Neubukow, am 22. Februar um 20 Uhr und am Sonntag ab 15 Uhr (Seniorenfasching). Alles steht unter dem Motto „Der NCC im Wunderland“. Die Karten kosten 15 bzw. 7 Euro. Am Rosenmontag, 24. Februar, ab 20 Uhr wird das Programm noch einmal gezeigt. Veranstaltungsort ist die Sporthalle im Panzower Weg 38. Die Tickets kosten 10 Euro. Karten sind in der Deutschen Post Filiale in der Keneser Straße 29 in Neubukow erhältlich.

Veranstaltungen um Wismar

Neuburg, am 22. und 29. Februar, 7. März jeweils um 20 Uhr, Gemeindezentrum Neuburg, Hauptstraße 43c. Am 23. Februar Seniorenkarneval ab 15 Uhr, am 1. März um 14.30 Uhr Kinderfasching. Kinder zahlen 1 Euro Eintritt, Erwachsene zahlen 5 Euro. Die Tickets zu den Abendveranstaltungen kosten 18 Euro. Der Vorverkauf beginnt ab dem 3. Februar in der Peter Daschke GmbH, Neuendorfer Weg 26b.

Bobitz, am 8., 15. und 22. Februar. Die Gäste erwartet ein zweistündiges Programm mit Live-Band in der Sporthalle in Bobitz. Die Karten für die Veranstaltungen kosten 18 Euro. Der Freitag ist ausverkauft, für den 15. und 22. Februar gibt es noch vereinzelt Karten.Erhältlich beim Blumenladen „Blume Bobitz“ in der Wismarschen Straße 38.

Neukloster, 22. Februar ab 20.15 Uhr in der Stadthalle Neukloster, Veranstaltung unter dem Motto „ Karibik, Mexiko, Panama – mit dem UNCC durch Lateinamerika. Am 23. Februar Sonntagsfasching ab 14.30 Uhr. Kinder zahlen 4 Euro. Der Eintritt zum Abendprogramm kostet 15 Euro. Der Kartenvorverkauf ist am 5. Februar ab 18 Uhr im Bistro Central.

Die Narren in Grevesmühlen

Grevesmühlen, vom Grevesmühlener Carneval-Club am 15. Februar ab 18.30 Uhr im K2, am Lustgarten 1. Motto: „Zwischen Himmel und Hölle, wir tun was gefällt, beim GCC – verkehrte Welt“. Die Karten kosten 11 Euro und sind beim Friseur Rasch und Bastelladen Nagel in Grevesmühlen erhältlich sowie bei allen Mitgliedern des Vereins.

Klütz, am 22. und 24. Februar jeweils um 20.11 Uhr im „Weißen Haus“, Lübecker Straße in Klütz. Am 23. Februar ab 14.11 Uhr Kinderfasching und am 29. Februar Faschingskaffee beim KCC um 15.11 Uhr. Veranstaltet unter dem Motto „Alle Lehrer sind verrückt, weil der KCC die Schulbank drückt“. Karten gibt es beim Möbelhaus Domres, an der Festwiese 1 in Klütz, zu kaufen.

Fasching in Rostock

Rostock, Fasching am 29. Februar ab 21 Uhr getreu dem Motto „Dem Macher wird ganz heiß im Blut, der Fasching wird galaktisch gut!“. Veranstaltungsort ist Nordlicht Lichtenhagen, Ratzeburger Straße 8 in Rostock. Karten sind im Pressezentrum am Neuen Markt, bei Nordlicht Lichtenhagen und Online für 24,90 Euro erhältlich.

Lesen Sie auch:

Damshagen feiert seine Superhelden des Alltags

Das planen die Kühlungsborner Vereine für 2020

Von Lena-Marie Walter