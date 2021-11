Kühlungsborn

Die Narren in der Region lassen sich von der Pandemie nicht bremsen: Sie planen den Start in die Faschingszeit – wenn auch mit Einschränkungen. „Wir machen einen kleinen Umzug durch Kühlungsborn“, sagt Iris Eichler, Präsidentin Faschingsklub Kühlungsborn (FKK). „Wegen Corona werden wir auch diesmal nicht bei den Schulen haltmachen.“ Beginn ist am Parkplatz der Residenz Waldkrone um 10 Uhr. „Wir ziehen dann durch die Ostseeallee zum Bahnhof Ost, wo wir wieder die Schlüsselübergabe machen wollen“, sagt Iris Eichler. Denn gegenüber vom Rathaus werde noch gebaut. „Wir hoffen, dass der Bürgermeister ihn uns von dort mitbringt.“ Auf dem Bahnhofsvorplatz gibt es etwas Programm, einen kleinen Brunch, etwas zu trinken und zu essen. „Und dann sollte die fünfte Jahreszeit starten.“

Garden trainieren wieder für Aufführung

Der FKK bereitet sich auch auf eine Festveranstaltung vor. „Die Garden trainieren schon wieder“, sagt die Präsidentin. „Wir werden mit den Funken und den Prinzen im Dezember auch noch mal ins Trainingslager fahren in die Sportschule nach Güstrow. Programmtechnisch sind wir schon seit längerem unterwegs. Das Thema wird ‚Wikinger‘ bleiben.“

Ein Termin für das Fest in der Sporthalle West wird noch gesucht, möglicherweise Anfang März. „Wir müssen dann als Verein entscheiden, ob wir 2G oder 3G machen“, sagt Iris Eichler. „Wir wollen ja keinen verprellen. Andererseits ist tanzen mit Maske vielleicht auch nicht so toll.“

Monatelang hätten die Kühlungsborner Narren in der Warteschleife verbracht. „Das tut keinem Verein gut.“ In der Zwischenzeit sind die Mitglieder der Minigarde alle alt genug für die Funkengarde geworden. „Wir mussten die Minigarde neu aufbauen“, sagt Iris Eichler.

Kein Umzug in Bad Doberan

Einen Umzug wird es in Bad Doberan nicht geben. „Wir hoffen, dass er nächstes Jahr wieder stattfinden kann“, sagt Paulina Sprenger, Ministerin für Öffentlichkeitsarbeit beim Bad Doberaner Karnevalklub (DKK) 88. So zieht lediglich ein Teil des Elferrats mit einer Trommlergruppe vor das Rathaus. Dann wird der Bürgermeister für die Schlüsselübergabe hinausgerufen. „Wir haben die Schulen und Kindergärten informiert und ein paar Kamelle besorgt“, sagt Paulina Sprenger. Alle Pläne stünden allerdings noch unter Vorbehalt, bis am 4. November eine neue Corona-Verordnung veröffentlicht werde. Das gilt auch für die Festveranstaltungen im Februar. Fest stehe schon jetzt: „Karneval wie in den Jahren zuvor wird es nicht geben“, sagt die Ministerin. Möglich sei aber eine Alternativveranstaltung. „Unsere Programm-AG trifft sich. Wir planen in alle Richtungen. Aber irgendwann müssen wir eine Entscheidung treffen. Da hängt ja viel dran, auch finanziell.“

Kleines Programm in Satow

Auch der Karnevalsauftakt in Satow ist davon abhängig, wie sich Corona entwickelt. „Wir bereiten uns vor, als ob alles stattfinden würde“, sagt Erhardt Liehr, Präsident Satower Karneval-Verein Satowia. Am 13.11. um 11.11 Uhr ziehen die Narren vor das Rathaus. Dort werden die Prinzenpaare vorgestellt. Zudem ist ein kleines Programm mit Nachwuchskarneval und einer Gesangseinlage des Männerchors geplant. Es gibt Glühwein und einen Imbiss. Auch in Satow wird es Ende Februar – vermutlich vom 24. bis zum 27. – Festveranstaltungen geben.

Modenschau und Tanz in Kröpelin

Die Kröpeliner Narren planen ebenfalls nicht mit dem 11.11.. „Wir werden am 13.11. unseren Umzug machen“, sagt Anja Wendt, Präsidentin Kröpeliner Karneval Verein (KKV) 81. „Das war in den letzten Jahren immer schon so.“ Der Samstag sei besser für alle Beteiligten, von denen ja viele berufstätig seien. Nachdem der Umzug im vergangenen Jahr ausfallen musste, wird es in diesem Jahr wieder ein kleines Programm auf dem Marktplatz geben – unter anderem mit Showtanz und den kleinen Pompons. Die Freiwillige Feuerwehr kümmert sich um die Versorgung mit Speisen. „Wir wollen auch eine kleine Modenschau machen mit einigen Kostümen der letzten 40 Jahre“, sagt Anja Wendt. Denn der Verein feiert in diesem Jahr Jubiläum.

Schlüsselübergabe und Umzug getrennt in Neubukow

Die offizielle Schlüsselübergabe findet in Neubukow traditionell am 11.11. statt – allerdings ohne Programm. „Wir gehen nur mit einer kleinen Delegation ins Rathaus“, sagt Ramona Ruhnke Präsidentin des Neubukower Carneval Club. Etwas größer gefeiert wird dann am darauffolgenden Samstag – mit dem Umzug. In diesem Jahr beginnt er um 10.10 Uhr am Lindenweg und führt über Zwischenstopps in der Wollenweberstraße und im Panzower Weg zur Stadtküche am Kröpeliner Tor. Es gibt ein kleines Programm, unter anderem werden die kleinen Funken tanzen.

In der beheizten Halle gibt es für Kinder eine Hüpfburg, einen Bewegungsparcours, eine Bastelstraße und einen Eiswagen. Außerdem können sie sich schminken lassen. Für die Erwachsenen gibt es draußen Musik, außerdem ab 11.30 Uhr Essen. „Wir hoffen, dass wir durch die Überdachung ein bisschen weniger wetterabhängig sind als auf dem Marktplatz“, sagt Ramona Ruhnke. Dort war in den Vorjahren gefeiert worden. „Wir wollen Neubukow ein bisschen was bieten.“

Von Cora Meyer