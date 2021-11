Feste - Karneval: So starten die Narren in Bad Doberan und Umgebung in die neue Saison

Am 11.11. um 11.11 Uhr beginnt traditionell die Karnevalssession – auch für die Vereine in Bad Doberan, Kühlungsborn, Satow, Neubukow und Kröpelin. Doch nicht alle halten sich an dieses Datum. Was die Narren planen.